La sconfitta subita in casa del Verona ha messo nei guai Gattuso. Il Napoli, battuto per la sesta volta in campionato (in diciotto partite), è scivolato al sesto posto. Il rinnovo di Gattuso che sembrava vicinissimo ora non è più così sicuro. E la panchina del tecnico è stata messa in discussione nell'immediato, con tanti nomi di possibili successori per questa o la prossima stagione che sono stati già fatti. La ridda di voci è stata cancellata da un tweet apparso sul profilo ufficiale del club partenopeo, mercoledì sera, in cui il presidente assicura la massima fiducia nell'allenatore calabrese, che dunque non si tocca. Ma l'ex Milan non è così saldo, come può apparire.

Il tweet del Napoli che rasserena Gattuso

Il tweet del Napoli è stato pubblicato nella serata di mercoledì ed aveva un intento chiaro: rasserenare l'ambiente e spazzare via tutte le voci riguardanti il futuro di Gattuso, tra esonero e successori possibili: "Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso". Parole semplici, secche, chiare. Gattuso non è in discussione.

Il futuro di Gattuso resta in discussione

Ma in realtà il destino dell'ex centrocampista è tutto da scrivere. Perché le valutazioni fatte negli ultimi giorni restano e non può escludersi a priori l'addio del tecnico, che si gioca tutto nelle prossime tre partite: Spezia (quarti di Coppa Italia), Parma e Genoa (in campionato). Se il Napoli non darà le risposte giuste e non otterrà i risultati sperati qualcosa potrebbe cambiare, già nell'immediato con un'eventuale cambio in corsa dell'allenatore.

Il precedente di Ancelotti

Gattuso lo sa. E sa pure che un anno fa, una settimana prima di esonerare Ancelotti, De Laurentiis aveva detto che l'allenatore emiliano non sarebbe mai stato liquidato: "Fiducia totale e incondizionata per Carlo". Invece dopo il 4-0 al Genk e il passaggio del turno in Champions League ci fu il cambio dell'allenatore, con Gattuso in luogo di Ancelotti, che pochi giorni dopo si accasò all'Everton.

Il nodo Giuntoli

In queste ultime settimane si è discusso molto del futuro di Giuntoli, l'uomo mercato del club di De Laurentiis. Il suo nome non è stato fatto all'interno di quel tweet e ciò ha fatto pensare che la posizione del direttore sportivo sia molto meno solida di quanto si pensi. Ma al tempo spesso si può dire però che Giuntoli implicitamente sia stato citato in quel post, perché si parla di incontro con lo staff tecnico, che in senso allargato può anche includere il d.s. azzurro.