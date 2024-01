Cosa aspettarsi dal 2024 dello sport (e con quali speranze per l’Italia) Eventi senza soluzione dei continuità in questo 2024, in cui ci saranno una sorta di Mondiale di calcio diffuso e le Olimpiadi di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Jvan Sica

Il 2024 sportivo sarà ancora influenzato dall’effetto pandemia, ovvero dall’accartocciamento di eventi che il blocco del 2020 e in alcuni casi anche del 2021 ha causato per gli eventi sportivi internazionali. Ci saranno ad esempio Europei di calcio e Giochi olimpici a soli tre anni di distanza dalle precedenti edizioni e questo avrà sicuramente un impatto sulle gerarchie e le prestazioni di chi in questo triennio magari non si è allontanato tropo dalle sue capacità atletiche rispetto a soli tre anni fa.

L’evento più importante di tutti è ovviamente l’Olimpiade di Parigi, che inizierà il 26 luglio. Per noi nello specifico potrebbe essere un’Olimpiade davvero storica perché mai come in questa fase abbiamo una profondità di atleti da medaglia distribuita in quasi tutti gli sport e lo stesso Malagò ha sottolineato come possa essere possibile ritoccare fin da subito il record di medaglie di Tokyo 2021 (40 medaglie totali, 10 d’oro) se i “nuovi” sport, ovvero le discipline che sono entrate da poco nel panorama olimpico, riescano a portare allori.

I nomi che potrebbero scrivere la storia in questa Olimpiade sono davvero tanti, si va da Jacobs e Tamberi per una nuova vittoria che li farebbe miti dei rispettivi sport, ad Alice Volpi e Sofia Raffaeli, regine del fioretto e della ginnastica ritmica, per passare a Matteo Zurloni nell’arrampicata, ad Alice Sotero ed Elena Micheli nel pentathlon moderno. E poi sarebbe impossibile dimenticare la nostra squadra di nuoto, di tiro a volo, Sinner, il quale ha appena dichiarato che a Parigi vuole esserci. Insomma, andremo in Francia con la possibilità di scrivere pagine indimenticabili. Dopo le Olimpiadi ovviamente ci saranno sempre a Parigi le Paralimpiadi, che partono il 28 agosto.

Se andiamo a parlare di calcio poi, nel 2024 si gioca una sorta di Mondiale diffuso nei diversi continenti. Ci sarà infatti la Coppa d’Asia (arriva subito, il 12 gennaio), la Coppa d’Africa (inizia il giorno successivo), la Copa America dal 10 giugno e gli Europei che iniziano il 14 giugno. Noi arriviamo in Germania con l’acqua alla gola di una qualificazione ottenuta all’ultima partita, un ct che si è dimesso in pieno agosto e uno nuovo che aveva vinto il campionato ed era in attesa di qualcosa di grande. Non siamo per niente i favoriti, spesso quando è stato così ci siamo anche divertiti.

Per quel che riguarda i grandi eventi sportivi del 2024 c’è da segnalare poi che ci sarà tanta Italia anche per quel che riguarda l’organizzazione. In Italia ci saranno gli Europei di atletica leggera, all’Olimpico di Roma, dal 7 al 12 giugno e saranno interessanti per capire come sono messi i campioni europei anche in ottica olimpica. Stessa cosa accadrà per gli Europei di nuoto, che inizieranno il 10 giugno a Belgrado. A fine aprile poi ci saranno gli Europei di ginnastica artistica, in scena alla Fiera di Rimini e anche in questo caso saranno protagoniste le nostre atlete e atleti. A Sabaudia si disputeranno gli Europei di canottaggio e non si può dimenticare un altro grande evento internazionale che sarà ancora nostro: l’ATP Finals al Palaolimpico di Torino.

La stagione del ciclismo su strada vedrà in lotta i vari cannibali che questa generazione ci ha donato, sia nelle corse di un giorno che nelle corse a tappe, con l’importante partecipazione di Tadej Pogačar al Giro d’Italia.

Infine uno di quegli incontri di boxe a cui viene affibbiata la dicitura “Incontro del secolo”, ovvero quello tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk, a febbraio in Arabia Saudita, che da questo 2024 in poi sentiremo sempre più spesso come luogo dove si disputeranno gli eventi sportivi di livello internazionale.

Tanti eventi, ma per chi non riesce ad aspettare, bene segnalare il primo che partirà. Dal 4 gennaio iniziano gli Europei di pallanuoto maschile e femminile con Settebello e Setterosa in caccia della qualifica olimpica. Inizierà in vasca l’annata sportiva, si spera, molto azzurra.