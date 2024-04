video suggerito

Sky Sport è la casa del tennis: nel 2024 saranno trasmessi più di 100 tornei e 6000 partite Sky Sport e il tennis sono un binomio inscindibile. L'emittente trasmetterà oltre 100 tornei, tra ATP e WTA, durante la stagione 2024, e più di 6000 incontri.

A cura di Alessio Morra

Il tennis sta vivendo un periodo favoloso, in Italia è tornato a essere uno sport d'elite. Le vittorie di Jannik Sinner sono sotto gli occhi di tutti. Ma dietro di lui c'è un movimento che vola sia al maschile, con la Coppa Davis che è un fulgido esempio, che al femminile con la rapida ascesa di Jasmine Paolini, non lontana dalla top ten. Oltre 100 tornei di tennis, tra maschile e femminile, si potranno seguire in diretta su Sky, che manderà in onda oltre 6000 incontri nel 2024.

Sky da sempre segue il tennis. Gli appassionati veri, quelli di lungo corso lo sanno bene e ricordano i tempi di Tommasi e Clerici al commento, da decenni seguono i tornei 1000, che regalano sempre un grande spettacolo. L'offerta nel tempo si è arricchita e dal 2024 sono oltre 13 mila le ore di tennis raccontate da Sky, che ha dedicato un canale (il 203) allo sport, ma che praticamente ogni settimana ne accende almeno due, perché gli eventi da seguire sono tanti, e a tutti gli orari, considerando il fuso orario.

Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno saranno i canali principali sui quali saranno trasmessi gli Internazionali d'Italia. Ma nei giorni in cui ci saranno più incontri gli abbonati potranno accedere grazie all'interattività a Sky Sport Plus. Ci saranno inoltre degli Sky Sport Tech dedicati al tennis, con tecnologia d'avanguardia, e con finestre quotidiane dedicate su Sky Sport 24. Il Roland Garros, la Laver Cup e le Olimpiadi di Parigi saranno visibili su Eurosport, ma non sarà un problema per gli abbonati di Sky, grazie all'accordo con Warner Bros.

Di sicuro sarà un successo, ed è facile prevederlo. Sia per i risultati degli azzurri, Sinner in testa, ma anche considerato che la passione si è accesa come dimostrano gli ascolti degli ultimi mesi con picchi elevatissimi per i 1000 di Indian Wells e Miami, ma pure per le semifinali di Monte Carlo. Con il milione secco superato già in occasioni di quattro partite.