video suggerito

Cori e striscioni per Allegri dai tifosi della Juve a Bologna: “Come te non c’è nessuno” Cori e striscioni per Allegri da parte dei tifosi della Juventus durante il primo tempo della partita contro il Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cori e striscioni per Massimiliano Allegri da parte dei tifosi della Juventus durante il primo tempo della partita contro il Bologna. Una parte della tifoseria bianconera presente allo stadio Renato Dall’Ara ha intonato cori per l’ex allenatore, esonerato dopo la vittoria della Coppa Italia e tutte le vicende che si sono verificate prima e dopo il fischio finale della gara con l'Atalanta.

In panchina c’è Paolo Montero, ex calciatore della Vecchia Signora che traghetterà fino alla fine della stagione las squadra per volere della società, ma nel cuore di una parte della tifoseria organizzata c'è sempre l’allenatore livornese.

La tifoseria organizzata della Juve sempre dalla parte di Allegri

La parte più importante della tifoseria organizzata della Juventus si è sempre schierata dalla parte di Allegri, anche nei momenti più complicati degli ultimi mesi: striscioni e cori allo Stadium, oltre al supporto sui social dopo aver annunciato l'assenza della Curva Sud nelle ultime due partite in casa.

Prima della finale di Coppa Italia: "Motta e Conte non li vogliamo"

Nell'ultima presa di posizione da parte del gruppo dei Viking, uno dei più presenti e consistenti della tifoseria della Juve, era stato precisato che sarebbero andati in trasferta a Bologna e in occasione della finale di Coppa Italia per sostenere la squadra, perorando la causa di Allegri e contestando i nomi di Motta e Conte come futuri tecnici per la panchina del prossimo anno: “Roma, finale di Coppa Italia, e a Bologna, ci saremo per vincere e per dire che noi Motta e Conte non li vogliamo: Max portaci la Coppa Italia!”.

(in aggiornamento)