Paolo Montero nuovo allenatore della Juve, nel comunicato è nascosta l’ultima frecciata ad Allegri Paolo Montero sarà l’allenatore della Juventus fino alla fine della stagione 2023-2024. Ora è ufficiale. Nella nota diramata dalla società bianconera è nascosta l’ultima frecciata ad Allegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Paolo Montero sarà l'allenatore della Juventus fino alla fine della stagione 2023-2024. Ora è ufficiale. La notizia era già nota a tutti dopo l'esonero di Massimiliano Allegri ma ora è arrivata anche la comunicazione del club, che ha affidato la panchina per le gare contro Bologna e Monza all'ex difensore.

Questa la nota ufficiale della società bianconera.

Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno Paolo Montero sulla panchina della Prima Squadra Maschile. Montero è attualmente il tecnico dell’Under 19 che proprio ieri, 18 maggio, ha concluso il Campionato Primavera 1: questa mattina, domenica 19 maggio, dirigerà il suo primo allenamento con la squadra che poi guiderà nelle partite contro il Bologna (lunedì 20 ore 20.45 al “Dall’Ara”) e contro il Monza, all’Allianz Stadium, in data e orario ancora da definire, match che chiuderà la nostra stagione. A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina (come conferma l’Original “Plantar una Semilla”, prodotto da Juventus Creator Lab qualche settimana fa), auguri di buon lavoro per questo doppio impegno.

Montero allenatore: il percorso dalle giovanili del Peñarol alla Juve

Paolo Montero ha iniziato ad allenare quasi subito dopo aver smesso di giocare e ha fatto un percorso molto lungo: è partito dalle giovanili del Peñarol di Montevideo, la sua città natale, e poi ha preso in mano subito le prime squadre di Boca Unidos, Colon e Rosario Central in Argentina prima di tornare in Italia, dove ha allenato la Sambenedettese in Serie C. Una parentesi non felice che lo vede tornare nuovamente in Argentina, stavolta sulla panchina del San Lorenzo; prima di ricevere la chiamata della Juventus: Montero è tornato a Vinovo per allenare l’Under 19 e prendersi carico dell’ultimo step di crescita del vivaio bianconero prima del salto nella NextGen. Adesso farà questa esperienza con la prima squadra dopo l'esonero di Allegri.