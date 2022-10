Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Parma-Bari e Udinese-Monza su Italia 1 Il programma delle partite di Coppa Italia di mercoledì 19 ottobre vedrà in campo tre squadre di Serie A: lo Spezia ospita in casa il Brescia alle 15 e la sfida serale tra Udinese e Monza. Alle 18.00 Parma-Bari. Tutte le info per la diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Mercoledì 19 ottobre 2022: le partite di Coppa Italia in programma in TV e in diretta streaming. La competizione va avanti con le gare valide per i sedicesimi di finale in attesa dell'ingresso nel torneo delle big, che faranno la loro comparsa agli ottavi del tabellone. Sono tre i match in programma oggi e saranno visibili in TV in chiaro su Mediaset, più precisamente su Italia 1 e in streaming con la piattaforma Mediaset Infinity.

Apre la giornata la sfida tra Spezia e Brescia, che hanno superato il turno con due vittorie roboanti: i liguri hanno battuto 5-1 il Como mentre i lombardi hanno vinto in casa del Pisa per 4-1. La vincente di questa sfida affronterà l'Atalanta. Alle ore 18.00 allo stadio Tardini scenderanno in campo Parma e Bari, che si sono affrontate già in campionato e hanno dato vita ad un pirotecnico 2-2. I ducali sono arrivati a questa gara battendo la Salernitana a domicilio mentre i pugliesi si sono tolti lo sfizio di andare a Verona e vincere 4-1 in casa dell'Hellas. Chi supererà il turno andrà ad affrontare i campioni in carica dell'Inter. In serata alla Dacia Arena si affrontano Udinese e Monza: nel primo incrocio stagionale hanno avuto la meglio i bianconeri per 2-1 ma i brianzoli sono in ripresa, vogliono regalarsi il passaggio del turno e la sfida in casa della Juventus.

Le partite di Coppa Italia oggi in TV e streaming

Questo il programma completo delle partite di mercoledì 19 ottobre con gli orari e la diretta TV e streaming:

15:00 – Spezia-Brescia – Italia 1, Mediaset Infinity

18:00 – Parma-Bari – Italia 1, Mediaset Infinity

21:00 – Udinese-Monza – Italia 1, Mediaset Infinity

Dove vedere Parma-Bari in diretta TV e in streaming

Parma-Bari sarà trasmessa in diretta TV in chiaro come tutte le gare dei sedicesimi di Coppa Italia. La sfida tra i ducali di Fabio Pecchia e i galletti di Michele Mignani si potrà seguire in diretta TV su Italia 1, con fischio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini. Per quanto concerne la diretta streaming, basterà sintonizzarsi con dispositivi portatili e computer sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Udinese-Monza, dove vederla in diretta TV e in streaming

Dove vedere in TV la sfida di Coppa Italia tra Udinese e Monza? Sarà trasmessa in chiaro sempre da Italia 1, con l'appuntamento alle ore 21:00 alla Dacia Arena di Udinese. Il confronto tra due squadre di Serie A che verrà trasmesso anche in streaming collegandosi al sito di Mediaset Infinity o tramite l'app su dispositivi mobile.