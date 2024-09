video suggerito

Coppa Italia, dove vedere le partite dei sedicesimi: oggi Genoa-Sampdoria e Udinese-Salernitana, orari e canale Seconda giornata di gare valide per i sedicesimi della Coppa Italia 2024-2025: mercoledì 25 settembre si scende in campo per tre partite con Pisa-Cesena, Udinese-Salernitana e Genoa-Sampdoria. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si scende in campo per la seconda giornata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024-2025. In campo due squadra di Serie A e partite divise in tre orari differenti. Si inizierà con la sfida tra Pisa e Cesena all'Arena Garibaldi con calcio d'inizio alle ore 16. Alle 18:30 sarà il turno della seconda sfida di giornata, ovvero quella tra Udinese e Salernitana, e in serata si chiude con il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria.

Il Pisa di Pippo Inzaghi è primo in classifica in Serie B e ospita il Cesena di Mignani, che da neopromossa si sta destreggiando bene in queste prime battute di campionato e si trova a metà classifica. Ai trentaduesimi i toscani hanno eliminato il Frosinone mentre i romagnoli hanno avuto la meglio sul Verona.

Nel match delle ore 18 l'Udinese ospita la Salernitana. Al Bluenergy Stadium i bianconeri vorranno rifarsi della sconfitta patita in campionato a Roma mentre i campani vengono dal pareggio in casa della Reggiana. I friulani sono arrivati ai sedicesimi battendo per 4 – 0 l'Avellino mentre i granata sono riusciti ad eliminare ai rigori lo Spezia.

Il derby di Genoa è una partita che esula da ogni logica di campionato o coppa, per il valore che ha per i due club e le tifoserie: Genoa e Sampdoria non stanno vivendo un grande momento ma vincendo la stracittadina potrebbe far svoltare la stagione. Nel turno precedente il Grifone ha eliminato la Reggiana mentre il Doria ha avuto la meglio sul Como ai rigori. L’ultimo incrocio in Coppa Italia è del 26 novembre 2020: vinse il Genoa per 3-1.

Coppa Italia, le partite di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite della seconda giornata dei sedicesimi di Coppa Italia:

16:00 Pisa-Cesena (Canale 20)

18:30 Udinese-Salernitana (Canale 20)

21:00 Genoa-Sampdoria (Italia 1)

Dove vedere Udinese-Salernitana in diretta TV e streaming, le formazioni

La sfida Udinese-Salernitana in programma alle ore 21:00 sarà disponibile in diretta tv e in chiaro sul Canale 20. Si potrà vedere la partita tra i friulani e i campani anche in diretta streaming su MediasetPlay. Telecronaca di Massimo Callegari e commento di Massimo Paganin.

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Salernitana:

UDINESE (3-4-1-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ebosele, Payero, Lovric, Zemura; Ekkelenkamp; Brenner, Davis.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Hrustic, Amatucci, Maggiore; Verde, Simy, Tongya.

Genoa-Sampdoria in chiaro su Italia 1, dove vederla in TV

Genoa-Sampdoria è invece la sfida delle 21:00 che su Italia 1 sarà mandata in onda in diretta tv e in chiaro su Italia 1. Anche in questo caso gli utenti e tifosi potranno assistere comodamente alla visione della partita anche in diretta streaming sempre sulla piattaforma di MediasetPlay. Telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco.

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria:

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Vitinha, Pinamonti. All: A. Gilardino.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Veroli, Riccio, Bereszynski; Depaoli, Vieira, Yepes, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. All: A. Sottil.