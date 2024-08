Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Cagliari-Carrarese e Lecce-Mantova in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

La Coppa Italia torna in campo con la quarta e ultima giornata dei trentaduesimi di finale. In campo scenderanno due squadre di Serie A e ben 6 di Serie B. Il programma inizierà a partire dalle ore 18:00 con la sfida dello Stirpe tra il Frosinone, retrocessione la passata stagione, e il Pisa di Pippo Inzaghi. Alle 18.30 al Via del Mare di Lecce la sfida tra i padroni di casa allenati da mister Gotti contro l'ambizioso Mantova fresco di promozione in Serie B nell'ultima stagione. Una partita che promette spettacolo subito in Salento.

In serata invece è il turno della Salernitana retrocessa la passata stagione dalla Serie A. I granata allenati da Martusciello scenderanno in campo tra le mura amiche dell'Arechi contro lo Spezia. Il programma della giornata si chiuderà con la partita di Cagliari. La squadra allenata da Davide Nicola dovrà vedersela infatti contro la Carrarese neopromossa in Serie B. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite di quest'ultimo turno di Coppa Italia valido per i trentaduesimi di finale in diretta tv e streaming.

Partite Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite della quarta e ultima giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia:

18:00 Frosinone-Pisa (Canale 20)

18:30 Lecce-Mantova (Italia 1)

20:45 Salernitana-Spezia (Canale 20)

21:15 Cagliari-Carrarese (Italia 1)

Dove vedere Cagliari-Carrarese in diretta TV e streaming

La sfida Cagliari-Carrarese in programma alle ore 21:15 sarà disponibile in diretta tv e in chiaro sui canali Mediaset, nello specifico su Italia 1. La possibilità inoltre per tutti i tifosi di assistere alla partita anche in diretta streaming su MediasetPlay.

Lecce-Mantova in chiaro su Canale 20, dove vederla in TV

Lecce-Mantova è invece la sfida delle 18:30 che Mediaset manderà in onda in diretta tv e in chiaro sul Canale 20. Anche in questo caso i tifosi potranno assistere comodamente alla visione della partita anche in diretta streaming sempre su MediasetPlay.