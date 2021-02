Martedì 2 febbraio, le partite di calcio in TV. Giornata dominata dalla Coppa Italia, che propone il piatto forte. Si gioca oggi Inter-Juventus, ore 20:45, allo stadio ‘Meazza' di San Siro. È la semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021 con il ritorno previsto all'Allianz Stadium di Torino per il 9 febbraio. Entrambe le sfide verranno trasmesse in diretta TV e in chiaro sulla Rai. La vincente del doppio confronto sfiderà nella finalissima per il trofeo la squadra che passerà il turno dell'altra semifinale tra Atalanta e Napoli (attuale detentore del titolo).

Le formazioni di Conte e di Pirlo si ritrovano di fronte a distanza di circa un mese dall'ultimo match disputato in campionato: il 17 gennaio, sempre a San Siro, con la vittoria dei nerazzurri per 2-0 grazie alle reti di Vidal (ex della ‘vecchia signora') e Barella. Nell'andata della semifinale di Coppa Italia l'Inter dovrà fare a meno di alcune pedine importanti: in attacco non ci sarà Lukaku, in difesa non ci sarà Hakimi. Sia l'ex United sia l'ex Borussia Dortmund sono squalificati in seguito alle ammonizione rimediate nel quarto di finale contro il Milan. Attenzione anche al numero dei calciatori in diffida che, in caso di ulteriore cartellino giallo, salteranno il ritorno a Torino. Si tratta di Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal. Differente la situazione in casa Juventus dove Pirlo avrà tutti a disposizione. Quanto al novero dei diffidati sono a rischio Chiesa, Bentancur, Bernardeschi e Rabiot.

Inter-Juventus dove vederla in TV

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro per tutti e in esclusiva su Rai Uno. Telecronaca e commento tecnico della partita racconteranno i primi 90 minuti del doppio confronto. A seguire, su Rai Sport (canale 57) ci sarà il consueto spazio riservato alle interviste e agli approfondimenti del dopo gara con collegamenti da studio per le domande a calciatori e allenatori.

La diretta streaming di Inter-Juventus

Inter-Juventus sarà possibile vederla anche on-line. Per accedere alla diretta streaming della partita di Coppa Italia non è necessario pagare alcun ticket ma basta collegarsi alla piattaforma Rai Play. Lo si potrà fare, al solito, attraverso i dispositivi fissi (pc oppure smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet).

Calcio in TV oggi e stasera martedì 2 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 2 febbraio: