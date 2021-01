Mercoledì 13 gennaio, le partite di calcio in TV. Giornata dedicata alla Coppa Italia, con tre partite degli ottavi di finale: si comincia con Fiorentina-Inter, per poi passare a Napoli-Empoli e chiudere con Juventus-Genoa. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV sui canali Rai e si decideranno in gara secca, con supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Le squadre che si qualificheranno andranno a popolare il tabellone dei quarti di finale (in calendario più avanti nel mese di gennaio) secondo gli accoppiamenti già prestabiliti.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv

La prima delle tre partite di Coppa Italia in programma oggi mercoledì 13 gennaio 2021 è quella del ‘Franchi', partita che disputeranno la Fiorentina e l'Inter. L'incontro sarà trasmesso in diretta da Rai 2 con calcio d'inizio alle ore 15.00. L'emittente di Stato detiene i diritti televisivi della Coppa Italia e manderà in onda la gara tra le squadre di Prandelli e Conte, la prima di una giornata ricca di appuntamenti. Fiorentina e Inter si sfideranno per il secondo anno di fila in questa manifestazione, lo scorso anno nei quarti si imposero a San Siro 2-1 i nerazzurri.

Napoli-Empoli in diretta tv e streaming

Sempre mercoledì 13 gennaio scende in campo la squadra che detiene il trofeo e cioè il Napoli di Gattuso che non sta attraversando un periodo straordinario e ha un avversario ostico. Perché i partenopei allo Stadio Maradona ospitano l'Empoli, una delle due squadre di Serie B che è riuscita a raggiungere gli ottavi. I toscani sono in forma e soprattutto sono forti e ambiziosi, e sono anche in testa alla classifica. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.30 e l'incontro andrà in onda su Rai 2. Si potrà seguire la partita anche in diretta streaming su RaiPlay.

Juventus-Genoa dove vederla in tv

Andrea Pirlo farà il suo esordio da allenatore in Coppa Italia contro il Genoa, che la Juventus sfiderà nella gara degli ottavi di finale in programma allo Stadium. Juve-Genoa inizierà alle ore 20.45 di mercoledì 13 gennaio e sarà trasmessa su Rai 1. L'incontro sarà visibile anche in diretta streaming tramite RaiPlay.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 13 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 13 gennaio: