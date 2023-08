Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Cagliari-Palermo e Bari-Parma, canale e orari Il programma delle partite di Coppa Italia di oggi, sabato 12 agosto 2023. Empoli-Cittadella alle 17:45, Bari-Parma alle 18, Verona-Ascoli alle ore 21 e Cagliari-Palermo alle 21:15. Tutte le info sugli orari e dove vederle in chiaro, in diretta TV e streaming.

Il Cagliari di Ranieri in campo questa sera per la sfida di Coppa Italia col Palermo.

Le partite di Coppa Italia che si giocano oggi, sabato 12 agosto, sono quattro e valide per i trentaduesimi di finale in cui sono protagoniste le altre formazioni di Serie B e alcune di Serie A. Quattro gli slot orari previsti per i match in calendario così suddivisi tra il tardo pomeriggio e la serata: Empoli-Cittadella alle 17:45, Bari-Parma alle 18, Verona-Ascoli alle ore 21 e Cagliari-Palermo alle 21:15. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sui canali Mediaset (che ha acquisito i diritti fino al 2024) sia in diretta TV sia in diretta streaming su Infinity e spormediaset.

Si tratta degli ultimi impegni ufficiali prima dell'inizio del campionato di Serie A che parte il 19 agosto. La Coppa Italia, invece, tornerà ai primi di novembre quando in tabellone sono previsti gli incontri dei sedicesimi che definiranno la griglia degli ottavi di finale dove sono inserite come teste di serie Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina.

Partite Coppa Italia, il programma di oggi: gli orari tv

Bari-Parma e Cagliari-Palermo sono gli incontri sotto i riflettori considerato il blasone delle formazioni. Di seguito il programma completo odierno delle partite di Coppa Italia con indicazione di orari e canali che trasmettono in match:

Empoli-Cittadella, ore 17:45 – Canale 20

Bari-Parma, ore 18 – Italia 1

Verona-Ascoli, ore 21 – Canale 20

Cagliari-Palermo, ore 21:15 – Italia 1

Dove vedere Cagliari-Palermo e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Empoli-Cittadella apre le partite di oggi trasmesse in chiaro su Mediaset, con diretta Tv su Canale 20. Sulla stessa Rete va in onda anche Verona-Ascoli. Bari-Parma e Cagliari-Palermo saranno visibili su Italia 1. Per la diretta streaming sarà possibile assistere ai match collegandosi gratuitamente alla piattaforma di Infinity e sul sito sportmediaset.it.