Copenaghen-Manchester City dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Manchester City in casa del Copenaghen per la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League: si gioca martedì 13 febbraio 2024 alle 21 con diretta TV e streaming su Sky e Infinity+.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City campione in carica giocare l'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Copenaghen. I Citizens vogliono ripetersi e vorrebbero archiviare il passaggio ai quarti già nel primo match per preparare il rush finale sia in Premier League che in Europa. Si gioca allo stadio Parken di Copenaghen martedì 13 febbraio 2024 alle ore 21 con diretta TV e streaming su Sky.

Il Manchester City si è qualificato agli ottavi superando a punteggio pieno un girone completato da Stella Rossa, Lipsia e Young Boys. Il Copenaghen, invece, è una delle sorprese del torneo perché si è piazzato al secondo posto dietro al Bayern Monaco ma davanti al Galatasaray e al Manchester United. I Citizens nell'ultimo match hanno battuto per 2-0 l'Everton con una doppietta di Haaland mentre i danesi hanno vinto per 3-1 col Molde.

La partita di ritorno tra Manchester City e Copenaghen si giocherà il 6 marzo 2024 all'Etihad Stadium.

Partita: Copenaghen-Manchester City

Quando si gioca: martedì 13 febbraio 2023

Orario: 21.00

Dove si gioca: Telia Parken, Copenaghen

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go, Now, Infinity+

Competizione: Champions League, andata ottavi di finale

Dove vedere Copenaghen-Manchester City in TV su Sky o Mediaset

Copenaghen-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky per gli abbonati, con i canali di riferimento Sky Sport Arena e Sky Sport 253. La telecronista sarà di Nicola Roggero. Niente diretta su Canale 5.

Copenaghen-Manchester City, dove vederla in streaming

Copenaghen-Manchester City sarà visibile anche in diretta streaming ma solo su Sky-Go, sempre per gli abbonati, attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Si potrà seguire anche su NOW e anche su Infinity+.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Manchester City

Neestrup punta sul 4-3-3 col tridente formato da Elyounoussi, Claessen e Achouri. Guardiola va con Haaland riferimento offensivo, supportato da Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez e Foden.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claessen, Achouri. Allenatore: Neestrup.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.