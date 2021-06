Il Brasile vuole la sua decima Copa America e lo sta dimostrando a suon di risultati. La selezione allenata da Tite, dopo i problemi e le discussioni che hanno creato un clima molto caldo alla vigilia del torneo, ha collezionato tre vittorie in tre gare e ha già staccato il pass per i quarti di finale della manifestazione per nazionali più longeva del mondo nonostante ci sia ancora una gara del ‘gruppo Norte‘ da giocare: la Seleçao affronta nell'ultimo turno della prima fase l'Ecuador, che potrebbe qualificarsi sperando che il Venezuela non batta il Perù e facendo un risultato positivo contro Neymar & co. Dei due gironi iniziali da cinque squadre verranno escluse soltanto le ultime due e così

La nazionale brasiliano potrebbe optare per un mini-turnover in vista della fase a eliminazione diretta mentre l'Ecuador dovrebbe optare per il solito 4-4-2, con Alfaro che punterà ancora al tandem Diaz-Campana.

Copa America 2021, dove vedere Brasile-Ecuador in TV e in streaming

Brasile-Ecuador verrà trasmessa nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 giugno 2021 alle ore 23.00 italiane in diretta Tv su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra la selezione di Tite e quella di Alfaro si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go, Now Tv e su Eleven Sports, previa registrazione sul sito e attraverso le applicazioni scaricabili dagli store Android e iOS.

Le probabili formazioni di Brasile-Ecuador in Copa America

Tite potrebbe far riposare anche qualche titolare in vista dei quarti di finale: in porta potrebbe esserci Ederson, in difesa spazio a Militao e Lodi mentre in attacco dovrebbe partire dal 1′ Firmino, con Ribeiro, Neymar e Richarlison a supporto.

Alfaro dovrebbe presentarsi con il solito 4-4-2: davanti il tandem Diaz-Campana, sulle corsie laterali Preciado e Estupinan e in mezzo al campo la coppia Franco e Mendez. Davanti a Galindez non dovrebbero esserci modifiche.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Militao, Lodi; Fabinho, Fred; Ribeiro, Neymar, Richarlison; Firmino. Allenatore: Tite.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Preciado, Arboleda, Hincapie, Estupinan; Franco, Mendez, Caicedo, Preciado; Diaz, Campana. Allenatore: Alfaro.

Dove si gioca la partita

La gara tra Brasile e Ecuador si giocherà all'estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira di Goiânia. Ha una capacità di 13 500 posti ed è stato tra gli impianti che hanno ospitato il mondiale Under 17 del 2019. È intitolato al fondatore della capitale dello stato del Goiás, che finanziava anche il club della città.

Copa America, Brasile-Colombia nel girone B

Brasile e Ecuador sono state inserite nel gruppo "Zona Norte", composto anche Venezuela, Perù e Colombia.

Classifica attuale: Brasile 9, Colombia 4, Perù 4, Venezuela 2, Ecuador 2.