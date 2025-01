video suggerito

Conte vendicativo dopo Napoli-Juventus: "Ho sentito qualcuno che piangeva". Con chi ce l'ha Dopo la vittoria contro la Juventus, Antonio Conte si è preso una bella rivincita tornando sul match vinto a Bergamo. Alcune dichiarazioni di Gasperini non gli sono piaciute.

A cura di Marco Beltrami

In pochi giorni il suo Napoli ha battuto prima l'Atalanta e poi la Juventus. Antonio Conte gonfia il petto per 6 punti pesantissimi in chiave Scudetto e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L'allenatore della formazione azzurra infatti ne ha approfittato anche per tornare sul match di Bergamo, con quella che è sembrata una risposta a Gian Piero Gasperini.

Cos'ha detto Conte dopo Napoli-Juve, la battuta indirizzata a Gasperini

In conferenza stampa Antonio Conte si è mostrato soddisfatto per quanto fatto dal Napoli, e non solo contro la Juve. Un ritorno anche sul match di Bergamo con queste parole di grande orgoglio: "Aver vinto in casa dell’Atalanta in quel modo, per me giusto, anche se ho sentito qualcuno che piangeva". Con chi ce l'aveva l'allenatore salentino? Il riferimento sembra essere al suo collega e avversario Gasperini che dopo il match della scorsa settimana, non ha digerito la sconfitta.

Cosa disse Gasperini? Queste le parole che non sono rimaste inascoltate, spingendo alla replica Antonio Conte: "Abbiamo fatto un'ottima gara contro avversario forte, a tratti è stata straordinaria. Perdere stasera ci dà fastidio, ma ci dà convinzione per le prossime partite. Certe partite ci danno forza, giocare così contro Juventus e Napoli in tre giorni con un solo punto, con la Juventus potevamo vincere perché sono venuti qui a difendersi. Col Napoli abbiamo raccolto zero punti e ci sta ancora meno che con la Juventus, ma è il calcio ed in altre partite siamo stati più fortunati nel risultato".

Conte e le differenze tra il Napoli e le altre big della Serie A

Proseguendo poi nel suo intervento Conte ha parlato anche delle differenze tra il Napoli e altre big, con quelle che son sembrate ulteriori stoccate: "A volte mi dispiace che non vengano riconosciuti i meriti, sembra che tutto sia scontato. Noi dobbiamo stare zitti, sappiamo che gli altri sono sempre più belli, più profumati e pettinati di noi a livello mediatico, e poi scopri che il Napoli è una signora squadra".