Conte inferocito in Inter-Napoli, ha mostrato agli arbitri la scarpa di Kvaratskhelia: "Guarda qui" Antonio Conte furioso durante Inter-Napoli. L'allenatore dei partenopei mostra agli arbitri le conseguenze dell'intervento di Mkhitaryan su Kvaratskhelia: "Guarda qui".

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Napoli continua a portarsi dietro una coda di polemiche e discussioni specie per via di quel rigore assegnato ai nerazzurri e poi sbagliato da Calhanoglu. Lo sfogo post gara di Conte sulla decisione dell'arbitro Mariani e del VAR, ma in generale sulla conduzione di gara del fischietto di Roma, è ben visibile durante la sfida del Meazza. Nel corso della consueta rubrica d'approfondimento BordoCam di DAZN, viene messo in evidenza proprio lo stato di tensione che si viveva sulle due panchine, ma specie su quella azzurra.

Conte è furibondo per quel rigore assegnato a seguito del contatto tra Dumfries e Anguissa: "Ma stiamo scherzando?". E poi il tecnico dei partenopei esulta per l'errore del turco dagli undici metri. Urla qualcosa al Quarto Uomo Marcenaro successivamente che già in precedenza era stato oggetto dei numerosi sfoghi di Conte. Nel corso del primo tempo infatti, all'improvviso davanti alla panchina del Napoli si presenta Kvaratskhelia che ha praticamente una scarpa aperta per via del contrasto con Mkhitaryan non fischiato da Mariani. Un'immagine che fa esplodere Conte.

Le proteste di Conte contro Marcenaro.

"Guarda cosa gli ha fatto?" grida Conte quando vede il buco sulla scarpa arancione di Kvara. Il tecnico degli azzurri alza la voce nei confronti del Quarto Uomo, vuole fargli vedere bene come un intervento dell'armeno sia stato capace di bucare una scarpa. Grida anche lo stesso georgiano che è dolorante e aspetta qualche minuto prima di farsi cambiare la scarpetta. Kvara entra in campo ma dopo deve fermarsi proprio per la sostituzione della scarpa. È dolorante e necessita del ghiaccio spray per alleviare il suo dolore.

Conte indica la scarpa bucata di Kvara.

Oriali deve frenare la furia di Conte contro Marcenero

Conte nel frattempo ha proseguito nella sua protesta allontanato a un certo punto da Oriali costretto a intervenire per non rischiare che l'allenatore possa ricevere una sanzione. La tensione è alle stelle e diventa parte integrante della partita, specie dopo l'episodio del rigore. Alla fine il pareggio sembra essere il risultato più giusto con Conte che esce indenne dall'ennesimo big match della stagione. Battaglia doveva essere e battaglia è stata e di certo i calciatori in campo non si sono sottratti a interventi al limite della regolarità.