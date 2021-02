Antonio Conte ha parlato alla vigilia del derby che domani vedrà la sua Inter impegnata contro il Milan. Una partita che non è da definire come tutte le altre, ma che ha sempre avuto una storia a sé. E questo il tecnico nerazzurro l'ha sempre saputo. Nella consueta conferenza stampa che precede le partite dell'Inter, Conte ha sottolineato l'importanza di una gara che arriva in un momento cruciale della stagione. Anche il tecnico nerazzurro però, prima di iniziare, ha voluto ricordare Mauro Bellugi, ex difensore dell'Inter morto all'età di 71 anni:

"Mi dispiace davvero tanto, ce l'hanno comunicato mentre eravamo in campo. Ci uniamo al dolore della famiglia". Sulle questioni relative alla gara invece Conte ha sottolineato l'importanza della posta in palio e ha poi voluto lanciare un messaggio alla squadra: "Dobbiamo ricercare l'eccellenza cercando di dare sempre del nostro meglio". Il tecnico nerazzurro non ha nascosto il suo timore nell'affrontare un avversario come Ibrahimovic, ma ha voluto comunque sottolineare altri aspetti: "Ci ha fatto gol all'andata e non è detto che lo faccia anche questa volta. A noi interessa vincere".

Partita da vincere a tutti i costi quindi in un derby che potrà dire molto sul futuro del campionato: "Non giocando in settimana sicuramente ci servirà per lavorare ancora di più". E sui dubbi di formazione, Conte non si sbilancia sulla presenza o meno di Eriksen dal primo minuto: "Non ho ancora deciso e mi porto dietro tre dubbi, Christian ha fatto buoni progressi e questo è importante per lui e per l'Inter". Conte però non vuol sentire parlare di fuga in caso di successo contro il Milan: "Dobbiamo andare step by step, il campionato è talmente difficile da pronosticare che ogni domenica può cambiare tutto".

Il tecnico nerazzurro ha poi chiuso la conferenza stampa con una battuta riferita alla presenza di Ibrahimovic a Sanremo e alla possibilità di vedere eventualmente anche Lukaku al Festival: "C'è prima da cantare a ‘San Siro' domani".