Conte, bilancia truccata per pesare Lukaku: il belga non si capacitava, giurava di non aver sgarrato Antonio Conte ha usato tutti i mezzi possibili per riportare Romelu Lukaku al top della forma: anche il trucco della bilancia…

A cura di Paolo Fiorenza

Il gol segnato da Romelu Lukaku in casa dell'Atalanta a una manciata di minuti dalla fine, in uno scontro diretto per le zone altissime della classifica, ha dato una vittoria inestimabile al Napoli di un Antonio Conte in versione sempre più condottiero di un manipolo di uomini in missione. Dove porterà questa missione è tutto ancora da vedere, intanto agli atti della storia del campionato resta la trasformazione mirabolante di una squadra completamente liquefatta – dopo lo Scudetto del 2023 – nell'attuale solida e fiera capolista della Serie A. Big Rom sta ripagando la fiducia del tecnico che lo ha voluto fortemente in azzurro e che sa come tirare fuori da lui il meglio: anche con mezzi non convenzionali, o per dirla tutta con veri e propri imbrogli a fin di bene, come il trucco della bilancia.

Conte e la bilancia truccata per pesare Lukaku: un paio di chili aggiunti di nascosto

Lukaku è un gigante alto 1,91 e pesante un quintale, chilo più chilo meno. Ma proprio quel chilo in più o in meno può fare la differenza tra uno stacco imperioso ad anticipare il difensore e segnare di testa un gol pesantissimo – come accaduto a Bergamo – e quell'attimo di ritardo che non ti fa toccare mai il pallone quando il livello diventa molto alto. Conte lo sa, conosce benissimo l'attaccante belga e allora ha escogitato uno stratagemma per cercare di indurlo a resistere ancora di più alla fame e perdere peso: alterare il funzionamento della bilancia deputata alla pesatura periodica del calciatore, tarandola con l'aggiunta di un paio di chili in più.

Il trucco, svelato da Repubblica, lasciava Lukaku di stucco: l'ex Inter e Roma non si capacitava di come fosse possibile, Conte gliene diceva per invitarlo a non sgarrare più, lui giurava che non lo aveva fatto. Finché Romelu non ha capito cosa succedeva e l'ha presa a ridere. Chi ride di meno adesso sono i suoi avversari, che si ritrovano un giocatore che appare al top della forma psicofisica. Con la rete segnata all'Atalanta, il bilancio stagionale del belga recita 8 gol e 7 assist, ma soprattutto è evidente come non ci sia un Napoli di Conte che possa prescindere da lui, per il peso che ha nel far salire la squadra, smistare palloni da centroboa e aprire spazi ai compagni.

Il rapporto tra Romelu Lukaku e Antonio Conte è fortissimo

"Kvara andato via? Era importante per noi, gli auguro il meglio, è un bravo ragazzo, ma noi ora siamo concentrati solo su noi stessi e continuiamo così – ha detto Lukaku a caldo dopo la vittoria di Bergamo – È stata una sfida importante, volevamo dimostrare di esserci contro una squadra forte. Ma il campionato è ancora lungo, ora guardiamo alla prossima. Tutti stiamo facendo passi in avanti, stiamo lavorando bene in allenamento, abbiamo una maturità importante ma mancano ancora quattro mesi, dobbiamo continuare così".