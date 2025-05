video suggerito

Conceicao su Gimenez: “Ci sono situazioni che voi non sapete, io parlo con lui tutti i giorni” Dopo la vittoria del Milan contro l Bologna, Sergio Conçeicao ha speso belle parole per Santi Gimenez, autore di una doppietta, e ha spiegato quali problemi ha dovuto affrontare l’attaccante messicano dal suo arrivo in Italia. Quanto al proprio futuro, il tecnico rossonero è stato lapidario: “Ora non è importante, al momento giusto parlerò”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

Il Milan ha battuto il Bologna in rimonta 3-1 a San Siro, dopo essere andato sotto col gol di Orsolini, grazie a uno spietato Santi Gimenez, autore di una doppietta (in mezzo la rete di Pulisic). Nel dopo partita, Sergio Conçeicao ha speso belle parole per l'attaccante messicano, oggi partito dalla panchina ed entrato nella ripresa al posto di Jovic: "Santi sta lavorando bene, come ho detto già parecchie volte, lui lavora bene, è serio, è un ragazzo che ha qualità. Io sto parlando con lui giorno per giorno, per dargli qualcosina di cui aveva bisogno. Perché non ci vuole solo la qualità tecnica, serve anche emozionalmente essere forte, fisicamente stare bene. Lui è arrivato qua con un problema, è vero che è passato tanto tempo, ma ci sono situazioni… va bene, che voi non sapete, noi siamo là tutti i giorni e vediamo anche a livello fisico come sta. Oggi ha fatto due gol, sono contento per lui, anche perché gli attaccanti vivono del gol".

Santi Gimenez esulta dopo aver steso il Bologna con la sua doppietta

Sollecitato ancora su Gimenez ai microfoni di Sky, Conçeicao ha aggiunto: "Titolare nella finale di Coppa Italia? Mancano ancora quattro giorni, lui sta facendo bene, è un giocatore diverso da Jovic, un giocatore che attacca la profondità. Noi sapevamo, quando abbiamo preso Santi, la sua qualità. Bisogna anche ambientarsi un po', in un campionato molto difficile come quello italiano".

Conçeicao: "Il mio futuro? Non è il momento di parlare di me, al momento giusto parlerò"

Quanto al suo futuro, il tecnico portoghese ha rimandato ogni considerazione alla fine della stagione: "Conçeicao non è importante qua, importante è la squadra, la prossima partita, vincere titoli. Perché un club storico come il Milan non può essere contento quando siamo noni in classifica, fare delle prestazioni come abbiamo fatto quest'anno in campionato. C'è un rammarico, una frustrazione, una delusione anche grande da parte di tutti. Io sono abituato a certe cose, non è il momento di parlare di me, al momento giusto parlerò".