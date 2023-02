Con Stellini il Tottenham vince sempre, e i tifosi gli dedicano un coro che spopola sui social Cristian Stellini nelle ultime settimane ha sostituito Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. L’ex difensore ha sempre vinto e in Inghilterra si parla di Stellini ball.

A cura di Alessio Morra

L'ennesima sconfitta del Chelsea ha fatto passare in secondo piano l'ennesimo successo del Tottenham con Stellini in panchina. I Blues sono in crisi, a dir poco. Hanno vinto solo una partite nel 2023 (giocate undici!) e navigano senza metà a centro classifica. Potter è sempre sulla graticola, traballa, ma per ora non si tocca. Anche se certezze per il Chelsea non ce ne sono. Il Tottenham invece ha vinto un derby pesante in chiave Champions, quarto posto assestato in attesa dei recuperi del Newcastle, e ora guarda al futuro con fiducia con lo Stellini-Ball.

In Inghilterra un po' tempo quando si parla di calciatori o allenatori italiani si diceva ‘The Italian Job‘, citando un meraviglioso di fine anni '60 con il grande Michael Caine. Una sfilza di ‘Italian Job' negli anni prima per Ranieri, poi per Vialli, Zola, Mancini e molti altri.

Ora però da quando Sarri si è seduto sulla panchina del Chelsea c'è una definizione che viene appiccicata a tutti gli italiani, o meglio una parola: ‘ball'. Quindi nel bell'avvio si parlò di ‘Sarri-ball‘, mentre quando è tornato Conte si è detto del ‘Conte-ball' e ora c'è lo ‘Stellini-ball‘. Perché con il vice di Conte in panchina gli Spurs vincono sempre: quattro su quattro, e nelle ultime settimane sono stati battuti in casa Manchester City, West Ham e Chelsea. Non male.

Conte è in Italia dove si sta prendendo cura di sé, ha bisogno di tempo dopo l'operazione subita a inizio febbraio. Il tecnico era tornato un po' troppo in fretta, ma dopo Milan-Tottenham è stato costretto a un nuovo stop. Stellini ha preso il suo posto, seguendo i dettami dell'ex c.t., che si fa vivo tre o quattro volte al giorno e segue naturalmente a distanza la sua squadra. Ovviamente c'è tanto tantissimo Conte in questa squadra, però è curioso che con Stellini siano arrivati solo successi in Premier League.

I numeri sono tutti dalla parte di Stellini, che dopo la partita con il Chelsea mantiene sempre il profilo basso e ricorda sempre che sono tutti in attesa di Conte, che dovrebbe tornare a Londra nei prossimi giorni e può tornare in panchina in occasione della partita con il Wolverhampton: "Il nostro desiderio era quello di vincere, fare una grande partita, lottare su ogni pallone e siamo contenti per i tifosi, la società e ovviamente per noi e per Antonio che è ancora a casa. La mia aspettativa è che Antonio tornerà questa settimana".

Prima di lasciare il posto a Conte in modo definitivo Stellini cercherà di vincere anche contro lo Sheffield United, negli ottavi di FA Cup, uno dei grandi obiettivi degli Spurs che non vincono un trofeo dal 2008, l'unico titolo vinto negli ultimi trentadue anni. Ma intanto i tifosi lo adorano, tanto da farlo diventare un idolo anche su TikTok. D'altronde una canzone, o meglio un coro ad personam gli era già stato fatto. E già questo è uno splendido traguardo.