Comolli sblocca il mercato della Juventus e cede Weah al Marsiglia: quanto incasseranno i bianconeri

La Juventus sblocca il suo mercato con la cessione di Timothy Weah al Marsiglia. Accordo trovato tra i bianconeri e il club francese per il trasferimento dell'esterno statunitense alla corte di De Zerbi. Una trattativa che andava ormai avanti da settimane ma che non riusciva a sbloccarsi e che ha portato anche allo sfogo pubblico dell'agente del giocatore il quale si è scagliato contro un dirigente della Vecchia Signora (Comoddi ndr).

Alla fine la Juventus, che aveva convocato il giocatore anche per la seconda parte di ritiro in Germania, ha accontentato Weah lasciandolo partire in direzione Marsiglia. Secondo l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, è stato raggiunto l'accordo verbale raggiunto tra i 2 club per il prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 14. Nell'affare sono previsti anche 3 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita a favore della Juventus. Weah era stato acquistato nel 2023 dal Lille per circa 12 milioni di euro.

Weah con la maglia della Juventus.

Il direttore generale Comolli voleva che l'affare si chiudesse a 20 milioni ma il Marsiglia ha fatto capire che non sarebbe andato oltre i 15. Una cifra che alla fine ha messo d'accordo tutto con l'aggiunta di qualche bonus che potrebbero avvicinarsi alla cifra richiesta di bianconeri. Weah voleva fortemente tornare in Francia e così i bianconeri, che nel frattempo l'avevano escluso dall'ultima partita amichevole giocata alla Continassa contro la Reggiana prima della partenza in Germania, l'hanno accontentato.

Kolo Muani è l’obiettivo numero uno della Juventus in attacco.

Come può sbloccarsi ora il mercato della Juventus

Restano ancora da definire alcuni dettagli relativi allo stipendio del venticinquenne, che firmerà immediatamente con il Marsiglia. A questo punto si potrebbe sbloccare il mercato della Juventus che segue Sancho e Kolo Muani come trattative più avanti di tutte. Per l'attaccante francese però il PSG punta a una cessione a titolo definitivo o al massimo a un prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile. Da capire ora come la Juventus vorrà agire con un ingaggio in meno e una somma da poter investire. Da tenere d'occhio anche l'affare Hjulmand con lo Sporting che però non vuole trattare in questa fase difendendosi con la clausola rescissoria da 60 milioni.