video suggerito

Commisso svela con brutale onestà perché la Fiorentina vende sempre alla Juve i giocatori migliori Rocco Commisso spiega perché la Fiorentina vende sempre alla Juventus i suoi giocatori migliori. Il presidente della viola è chiarissimo: “È l’unica squadra che si fa avanti con i soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocco Commisso ha chiuso con la Juventus l'ennesimo affare di mercato vendendo Nico Gonzalez ai bianconeri. Il presidente della Fiorentina in passato aveva trattato con la Vecchia Signora già i passaggi dei vari Chiesa e Vlahovic chiudendo di fatto sempre operazioni importanti. Proprio degli affari conclusi in questi anni tra le due società ha parlato il patron della viola in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Commisso ha svelato perché vende proprio alla Juventus, rivale sportiva storica della Fiorentina, i suoi giocatori migliori.

“Beh se è l’unica squadra che si fa avanti con i soldi, che devo fare – ha detto con totale schiettezza Commisso -. Abbiamo fatto un grande affare con Vlahovic, il più importante nei miei cinque anni. E guardi Chiesa: ho letto che è andato al Liverpool per 12 milioni. Noi lo abbiamo venduto per quasi 60… Chi ha fatto l’affare, gli altri o Rocco?”. Da capire ora quale sarà la resta di Nico Gonzalez con i bianconeri, un attaccante fortemente richiesto da Thiago Motta che ha fatto già capire di volerlo utilizzare anche come punta alternandolo con Vlahovic all'occorrenza.

Rocco Commisso e la Fiorentina hanno venduto Nico Gonzalez alla Juventus nell'ultima sessione di mercato.

Durante l'intervista però Commisso è anche tornato a parlare anche del sistema calcio in Italia che a suo dire non funziona al meglio. Già in altre occasioni il presidente della Fiorentina aveva attaccato duramente la questione dei conti in rosso di Inter e Juventus e anche in questo caso ha sottolineato questo aspetto. "Alcune vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde che hanno portato i club quasi alla bancarotta e poi nelle mani di Fondi per la mancata restituzione da parte delle proprietà dei prestiti ricevuti".

Leggi anche Perché Arthur è stato inserito dalla Juve in lista Champions: il brasiliano resta sempre in uscita

Commisso attacca ancora duramente Inter e Juventus

Commisso poi va nello specifico della questione: "Zhang? Non si sa più dov’è… Anche lui costretto a lasciare l’Inter, indebitata col Fondo Oaktree – ha spiegato Commisso a proposito dei nerazzurri -. Poi c’è il caso Juve: da Ronaldo in poi Exor in cinque anni ha dovuto mettere 900 milioni di euro per sistemare i bilanci, nonostante i ricavi annuali fossero superiori a 450 milioni, più del triplo di quelli della Fiorentina". Commisso di fatto elogia solo una big in Italia: "L’Atalanta ha fatto meglio di noi come risultati, ma il loro progetto, compreso di infrastrutture, è partito prima – ha chiuso -. Ma le altre non posso invidiarle".