Ancora gravi le condizioni di Andrea Cossu, l'ex centrocampista del Cagliari e oggi dirigente della società rossoblù. Il terribile incidente in auto di sabato sera che lo ha coinvolto lo ha lasciato in condizioni critiche. Ricoverato d'urgenza in codice rosso, ha presentato svariate fratture e traumi tra cui uno cranico e uno toracico di elevata entità. Dal club isolano è arrivato subito anche un comunicato confortante: "è stabile", Cossu non è in pericolo di vita malgrado l'impatto che ha devastato la vettura sulla quale era alla guida.

La prognosi resta riservata, Andrea Cossu è in rianimazione dopo aver perso il contro della sua Porche e aver carambolato per diversi metri, sulla strada statale 554 nei pressi di Selargius in Sardegna. Non sembra in pericolo di vita anche se il primo bollettino medico è stato devastante: diverse fratture e ricovero d'urgenza. A vedere le immagini dell'incidente, il trauma è stato importante, con la macchina letteralmente devastata, l'airbag esploso, pneumatici e parabrezza quasi inesistenti.

La notizia più importante è che Andrea Cossu non avrebbe mai perso conoscenza: trasportato in codice rosso al vicino ospedale Brotzu, l'ex giocatore e oggi dirigente del Cagliari, resta sotto stretta osservazione. L'incidente è stato importante, i soccorsi sono arrivati subito grazie alla segnalazione degli automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato la stradale. Intervenuta sul luogo dell'impatto, la Polizia ha fermato il traffico (mandandolo in tilt), ricostruendo l'accaduto mentre i vigili del fuoco si occupavano della Porche. Cossu avrebbe perso per motivi ancora da accertare, il controllo della vettura finendo fuori strada. L'auto è poi carambolata per un centinaio di metri su se stessa, finendo la propria terribile corsa contro il guard rail.