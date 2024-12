video suggerito

Come sta Cambiaso dopo l’infortunio in Juve-Bologna: i tempi di recupero dopo il bollettino medico Dopo esser uscito per infortunio nel primo tempo di Juventus-Bologna, Andrea Cambiaso si è sottoposto ad esami specialistici: il bollettino medico con l’esito degli accertamenti fa tirare un sospiro di sollievo a Thiago Motta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Piccolo sospiro di sollievo per la Juventus dopo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto Andrea Cambiaso all'indomani della sfida di campionato pareggiata contro il Bologna che aveva visto il laterale italiano lasciare il campo per infortunio nel primo tempo. Gli accertamenti fatti al JMedical hanno infatti escluso le ipotesi più preoccupanti per il 24enne genovese, come evidenzia il bollettino medico diramato dal club bianconero tramite i propri canali ufficiali:

"Andrea Cambiaso, uscito durante il primo tempo della gara di sabato sera contro il Bologna, è stato sottoposto questa mattina presso il J Medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente" recita difatti la nota pubblicata dalla società bianconera riguardo le reali condizioni del proprio calciatore dopo l'infortunio rimediato in avvio della partita della 15ª giornata della Serie A 2024-2025 conclusa poi con un 2-2 in rimonta contro il Bologna.

Sebbene la Juventus non si sbilanci sui tempi di recupero di Andrea Cambiaso appare evidente che quel "modesta distrazione" fa tirare un grande sospiro di sollievo a Thiago Motta che potrà avere molto presto a propria disposizione quello che in questa prima parte di stagione si è rivelato essere insostituibile. Il classe 2000 infatti dovrebbe recuperare in brevissimo tempo da quella che si è di fatto rivelata essere una semplice distorsione alla caviglia tanto che potrebbe addirittura essere convocabile per l'imminente sfida di Champions League in programma al JStadium mercoledì 11 dicembre che vede i bianconeri affrontare il Manchester City. Resterà comunque da capire se il recupero sarà completo (e dunque potrà essere schierato titolare) oppure se Thiago Motta non rischierà e lo lascerà a riposo comunque in vista del tour de force che attende la sua Juve, già falcidiata da tante assenze per infortunio, da qui a fine anno.