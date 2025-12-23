Calcio
Come sta andando Milan Futuro in Serie D: progressi e criticità dopo la retrocessione dalla Serie C

Come sta andando Milan Futuro in Serie D? La squadra di Massimo Oddo cresce partita dopo partita, mostrando un’identità sempre più definita e una produzione offensiva costante. Tra prestazioni in miglioramento e giovani in evidenza, il progetto rossonero inizia a dare risposte concrete sul campo.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Il progetto del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera nata per creare un ponte tra il settore giovanile e la Prima Squadra, sta vivendo una stagione di progressi e crescita in Serie D dopo la retrocessione dalla Serie C al termine della scorsa stagione.

La squadra di Massimo Oddo ha chiuso al sesto posto del girone B il girone d’andata con un pareggio esterno contro la Vogherese (2-2): i giovani rossoneri hanno racimolato 28 punti, con appena sette lunghezze di distanza dalla vetta e a ridosso delle posizioni di alta classifica, in un gruppo competitivo dove le prime quattro (Folgore Caratese, Chievo Verona, Brusaporto e Casatese Merate) sono raggruppate in pochi punti.

Massimo Oddo, allenatore di Milan Futuro.
Il pareggio di fine 2025 – con doppia rimonta – ha segnato anche un filotto positivo di quattro partite senza sconfitte, un segnale importante di continuità e carattere.

Milan-Sassuolo 2-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bartesaghi, gol di Koné e Laurienté, gli highlights

Prestazioni e momenti chiave

La stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo una partenza positiva in Coppa Italia di Serie D con vittorie contro Trevigliese e Gozzano, Milan Futuro ha intrapreso un ottimo percorso anche in campionato prima di un trittico di sconfitte che ha fatto suonare un campanello di allarme.

Borsani festeggia un gol con i compagni.
I ragazzi di Oddo hanno saputo reagire con determinazione e hanno portato a casa anche vittorie di prestigio come quella contro il Chievo Verona in casa o in trasferta contro la Folgore Caratese.

I migliori giocatori e punti di sviluppo

Tra i protagonisti finora emerge Maximilian Ibrahimović, che ha segnato (5 gol) e si è reso pericoloso in più occasioni, mettendo in mostra uno spunto offensivo importante per la squadra.

Un altro elemento chiave è Borsani, attaccante che si è distinto per concretezza e senso del gol (3 gol). Non è un finalizzatore appariscente, ma spesso risulta decisivo nei momenti chiave delle partite, dimostrando freddezza sotto porta e buon posizionamento. I suoi gol hanno inciso direttamente sul bottino di punti del Milan Futuro.

Maximilian Ibrahimović in azione.
A centrocampo spiccano profili di grande affidabilità, capaci di garantire equilibrio e intensità come Simone Branca e Emanuele Sala mentre in difesa, pur con qualche passaggio a vuoto, si segnalano giovani che stanno facendo esperienza contro attaccanti navigati: stanno giocando con continuità Dutu e Cappelletti. Le difficoltà iniziali stanno lasciando spazio a prestazioni più solide, con una migliore lettura delle situazioni e una crescita evidente nella gestione dei duelli individuali.

La filosofia del Milan Futuro non punta solo ai risultati di campo, ma soprattutto alla crescita individuale dei giovani: alcuni talenti sono già stati notati dalla prima squadra, testimoniando l’obiettivo di fungere da trampolino per la Prima Squadra.

Prospettive e obiettivi di Milan Futuro

A livello regolamentare la squadra può essere promossa in Serie C al termine della stagione, ma non retrocedere oltre la Serie D, dato il particolare status di seconda squadra nel sistema italiano.

Questo status offre un incentivo a continuare a sviluppare i giovani talenti e consolidare un’identità di gioco, pur mantenendo il focus sulla competitività: la classifica attuale e le ultime prestazioni fanno pensare che il Milan Futuro stia proceduralmente lavorando bene su entrambi i fronti, crescendo come collettivo e come palestra di esperienza per i giocatori in rampa di lancio.

Calcio
