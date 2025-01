video suggerito

Come ha fatto Thorsby a sbagliare clamorosamente questo gol a un metro dalla porta spalancata Thorsby si divora un gol già fatto in Lecce-Genoa: trova la traversa a due passi dalla porta sguarnita, i tifosi non possono credere al suo errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siamo appena al giro di boa della Serie A ma Morten Thorsby potrebbe essersi già guadagnato la palma d'oro dell'errore più clamoroso di tutta la stagione. A vedere e rivedere il video del gol divorato in Lecce-Genoa si fa fatica a credere che il norvegese non sia riuscito a segnare: a due passi dalla porta, con il portiere ormai battuto e nessun avversario a fargli da muro, il centrocampista è riuscito a sbagliare clamorosamente e a rovinare l'occasione per portare in vantaggio la sua squadra.

Era molto più facile mandare in porta il pallone che trovare la traversa, eppure al giocatore è riuscita la seconda opzione. Un errore così grande da mettersi le mani nei capelli, ma a dire il vero tutto il Genoa non è stato baciato dalla fortuna dato che sulla ribattuta anche Pinamonti ha trovato un'altra traversa.

L'errore incredibile di Thorsby davanti alla porta

Insomma, il pallone proprio non ne voleva sapere di entrare. È così che è nato l'errore più clamoroso di questa Serie A, uno di quelli che ci ricorderemo anche fra molti anni: il protagonista suo malgrado è Thorsby che si è trovato sui piedi l'occasione perfetta per portare in vantaggio il suo Genoa nella partita in casa del Lecce, bloccata sullo 0-0 prima dell'intervallo. Al 42′ il norvegese si è ritrovato da solo davanti alla porta grazie a un traversone di Vitinha che lo ha messo nella condizione perfetta per segnare il vantaggio.

Falcone era uscito dai pali e sulla linea di porta non c'era nessun difensore. Thorsby era in volata e doveva soltanto appoggiare il pallone in porta dolcemente, ma qualcosa è andato storto. Il tiro ha preso una stana traiettoria e il giocatore è riuscito a trovare clamorosamente la traversa da un metro, con la porta completamente sguarnita. Il suo tiro sbagliato aveva un valore di 0,98 xG, ossia praticamente impossibile da fallire. Il pallone è sbattuto sul legno tornando in gioco raccolto da Pinamonti che non ha avuto particolarmente successo. Anche l'attaccante ha trovato la traversa, la seconda nel giro di pochi secondi: un'azione incredibilmente sfortunata per il Genoa e i tuoi tifosi, rimasti senza parole dopo questo erroraccio difficile da replicare.