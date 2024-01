Come ha fatto la Serie A a diventare il miglior campionato al mondo del 2023: i criteri della classifica La Serie A è stata eletta il miglior campionato di calcio al mondo del 2023 dall’IFFHS precedendo in classifica la Premier League e La Liga: ecco i criteri con cui viene stilato il ranking annuale da parte del prestigioso istituto riconosciuto dalla FIFA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Prestigioso riconoscimento per la Serie A che è stata eletta il miglior campionato al mondo del 2023 dall'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio riconosciuta e autorizzata dalla FIFA. Il massimo campionato italiano è stato infatti quello che ha totalizzato il punteggio più alto nell'arco dei dodici mesi collezionando ben 1619,5 punti mettendosi alle spalle quindi quei tornei come la Premier League (2ª) e la Liga (3ª) che negli ultimi anni si erano alternate sul trono di questa importantissima classifica.

Per la 12ª volta da quando il premio è stato istituito (nel 1991) la Serie A chiude in testa nel ranking annuale dell'IFFHS. Una conferma del fatto che il calcio italiano sta tornando ad essere centrale nel panorama mondiale e un riconoscimento per le squadre della massima serie che nell'ultimo anno solare hanno ben figurato oltre i confini nazionali con le tre finali centrate nelle tre principali competizioni europee (l'Inter in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League) ma anche di Napoli, Milan e Juventus.

La graduatoria annuale dell'IFFHS del "Miglior campionato del mondo nell'anno solare" è difatti calcolata su precisi criteri. Il punteggio finale è infatti la somma dei risultati raccolti dai club di quel campionato dal 1° gennaio al 31 dicembre con i punti che vengono ponderati secondo i modelli di valutazione stabiliti dall'IFFHS: i risultati ottenuti nelle competizioni internazionali più prestigiose hanno un peso maggiore (una partita vinta in Champions League porta in dote 14 punti), così come quelli ottenuti nei campionati nazionali di maggiore livello (nei principali tornei europei, di cui fa parte la Serie A, un successo vale 4 punti). Perciò, le squadre italiane, in base a questi criteri, sono state quelle che complessivamente hanno raccolto il maggior numero di punti come testimoniato dal fatto che la Serie A ha ben sei rappresentanti nella top-30 della graduatoria dei migliori club al mondo del 2023: nello specifico la compagine a portare il maggior numero di punti è stata l'Inter (3ª nella classifica dei migliori club), seguita dalla Fiorentina (8ª), dalla Roma (12ª), dalla Juventus (21ª), dal Napoli (22ª) e dal Milan (30ª).

La classifica dei migliori campionati del mondo nel 2023

Serie A, Italia: 1619,5 punti Premier League, Inghilterra: 1567 punti La Liga, Spagna: 1447 punti Brasileirão, Brasile: 1290,5 punti Bundesliga, Germania:1282,75 punti Ligue 1, Francia: 1143,25 punti Primeira Liga, Portogallo: 1097 punti Eredivisie, Olanda: 1049,75 punti Jupiler Pro League, Belgio: 1004,75 punti Liga Profesional, Argentina: 966,5 punti