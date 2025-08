Come ha fatto il Porto a nascondere l’acquisto di De Jong presentandolo direttamente ai tifosi

Luuk De Jong è diventato a sorpresa un nuovo giocatore del Porto. L'attaccante olandese, 34 anni, arriva dal PSV, dove ha trascorso le ultime tre stagioni, e ha firmato un contratto di una stagione, con opzione per quella successiva. Nel 2024/25 ha segnato 18 gol in 47 partite, ma un anno prima, con 29 reti, è stato il capocannoniere del campionato olandese insieme a Pavlidis. De Jong è arrivato in Portogallo a parametro zero senza l'intervento di alcun intermediario. In pratica il club ha trattato direttamente col calciatore e forse anche per questo è stato possibile nascondere a tutti questo affare.

De Jong è stato infatti annunciato direttamente allo stadio Dragao di Oporto dallo speaker poco prima dell'inizio dell'amichevole tra i portoghesi e l'Atletico Madrid. Negli ultimi anni è impensabile che gli acquisti possano essere annunciati in questo modo senza che nessun giornalista, esperto di mercato o addetto ai lavori abbia anticipato la notizia. E invece il Porto è riuscito a nascondere De Jong a tutti, anche agli stessi calciatori. Solo Villa Boas infatti era al corrente dell'operazione e ha così pensato bene di invitare il giocatore direttamente allo stadio prima della partita per farsi conoscere da giocatori e squadra.

Nemmeno i giocatori del Porto sapevano dell'acquisto di De Jong

Di fatto pare sia stato un'idea totalmente di Villas Boas nascondere l'affare e presentare direttamente il giocatori al Porto, in tutte le sue componenti. Lo stupore sul volto dei giocatori era difficile da mascherare così come quello dei tifosi che dopo aver ascoltato il suo nome sono rimasti senza parole. Il Porto di fatto riporta in un video proprio la reazione dei propri supporters che mai si sarebbero aspettati di accogliere il loro acquisto senza che nessuno avesse mai accostato De Jong al Porto.

Un giocatore di fatto importante per la squadra portoghese. Un attaccante di tutto rispetto il quale può essere una validissima alternativa a partita in corso ma anche dall'inizio, partendo come titolare. Al momento però De Jong dovrà giocarsi il posto con Samu Aghehowa e Deniz Gül. Di certo resta un acquisto che farà la storia del calciomercato specie per il modo in cui è stato presentato e annunciato a tutti, calciatori compresi.