Alcuni calciatori della Spagna pronti a tatuarsi il volto di De la Fuente: “Hanno fatto un errore”

Il volto del Ct De la Fuente da tatuare sul proprio corpo. Alcuni calciatori della Spagna ora dovranno mantenere la promessa dopo la vittoria dei Mondiali.

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Una promessa va mantenuta e i giocatori della Spagna lo sanno bene dato che è stato proprio il loro Ct De la Fuente a ricordarglielo nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria dei Mondiali da parte della Roja. Già, perché diversi calciatori spagnoli nel corso del torneo avevano fatto alcune promesse nel caso in cui avessero vinto. Sfide, scommesse, azzardi: insomma di tutto di più. Tra loro anche alcuni che avevano pensato di tatuarsi il volto dello stesso De la Fuente sul proprio corpo in modo da ricordare per sempre la giornata di ieri. "Non so se ricordate una promessa di un difensore con i capelli lunghi… Vi suona familiare?".

I calciatori della Spagna che hanno fatto promesse in caso di vittoria dei Mondiali

È la Spagna con questa frase sul proprio account X ufficiale a ricordare a tutti come Cucurella sia stato uno dei primi a promettere questo particolare tatuaggio. Con lui anche Alex Baena e Borja Iglesias. Il Ct in conferenza stampa ha rincarato la dose: "Hanno fatto un errore, ma sono uomini seri, rispetteranno la parola data, non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile". E proprio Cucurella, tra i primi ad aver promesso di volersi tatuare il volto del suo allenatore è stato oggetto delle attenzioni dei giornalisti su questo argomento al termine della finale Mondiali: "Non lo so ancora. Devo pensare a dove farmelo, non deve essere in un posto troppo visibile".

Il difensore spagnolo è sempre stato noto per la sua natura giocosa e una promessa del genere gli si addice perfettamente, soprattutto considerando il motivo per cui si è tinto di rosso i suoi caratteristici capelli ricci dopo la vittoria della Spagna a Euro 2024. Cucurella ma non solo. La vittoria della Spagna ha dato il via alla fantasia di altri calciatori come Lamine Yamal che nel caso in cui avesse vinto i Mondiali ha promesso di farsi crescere barba e baffi per 3 settimane.

Con lui anche Pedri pronto a tingersi i capelli di biondo contrariamente a quanto dichiarato invece da Gavi che ha optato per il rosa. Ferran Torres dovrebbe invece rasarsi a zero mentre altri lasceranno ai tifosi la libera scelta. Ora non resta altro che aspettare e capire se soprattutto Cucurella e gli altri che hanno deciso di tatursi De la Fuente andranno avanti oppure lasceranno questa promessa come incompiuta. Si tratta sicuramente di un'iniziativa particolare dato che nessuno aveva mai azzardato a tatuarsi il volto del proprio Ct sul proprio corpo: una decisione che durerà per tutta la vita..