Il Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato le sentenze precedenti relativi alla partita tra la Juventus e il Napoli ed ha tolto il punto di penalizzazione al Napoli e ha stabilito che la partita, originariamente programmata per il 4 ottobre, dovrà disputarsi. Dunque niente 3-0 a tavolino per la Juventus. Cambia così anche in modo importante la classifica. Perché la Juve, che si trova con una partita da recuperare, si allontana dal Milan e dall'Inter, che almeno per un po' non avranno il fiato sul collo dei Campioni d'Italia.

La classifica della Serie A dopo la sentenza di Juve-Napoli

Senza i tre punti dovuti al 3-0 a tavolino la Juventus di Pirlo scende a 24 e torna alla pari della Roma, ma anche del Napoli stesso che si riprende il punto conquistato sul campo. Tutte e tre al terzo posto a 24 punti, con i giallorossi che sul campo ne hanno conquistato uno in più.

Milan e Inter allungano sulla Juventus

Va da sé che ora bisognerà trovare una data per la partita tra la Juventus e il Napoli, in teoria si potrebbe giocare direttamente a fine stagione, sarà così se entrambe le squadre avanzeranno nelle coppe europee, o se almeno una delle due proseguirà il proprio cammino. Quindi Juve e Napoli si ritrovano con una partita in meno e in questo momento, con la Roma, sono a 7 punti dal Milan capolista e a 6 dall'Inter, che è al secondo posto. Sarà un Natale anomalo per i bianconeri, che dopo tanti anni, si trovano a inseguire e soprattutto a più di una lunghezza dalle prime due della classifica, e le posizioni principali di comando sono occupate dalle squadre milanesi che possono continuare a sognare in grande.