Colpo salvezza del Verona nel recupero, la Fiorentina non vince più: terzo KO di fila per la Viola Il Verona festeggia la vittoria di misura sulla Fiorentina grazie alla rete vincente di Bernede nei minuti di recupero. Successo fondamentale per la lotta salvezza, con la Viola che inanella il terzo KO consecutivo e ha vissuto un lungo brivido per Kean, uscito in barella a inizio ripresa.

A cura di Alessio Pediglieri

Al Bentegodi Verona e Fiorentina danno vita ad una partita equilibrata che gli scaligeri riescono a risolvere solo nei minuti di recupero, con una zampata di Bernede. Successo importantissimo per gli uomini di Zanetti che rialzano la testa e si allontanano dalla zona rosa del fondo classifica. Per la Fiorentina un pomeriggio da dimenticare: terzoKO di fila per gli uomini di Palladino e paura per l'infortunio a inizio di ripresa a Kean con l'ex Juventus che ha lasciato il campo in barella, sanguinante a inizio ripresa.

A Verona la classica partita del tutto o nulla contro la Fiorentina, in chiave salvezza. Di fronte alle vittorie di Parma e Como per gli scaligeri di Zanetti non serve altro se non u tre punti contro i Viola per restare a distanza di sicurezza dalle ultime posizioni che pesano di retrocessione. Così, in un Bentegodi gremito, sono i padroni di casa a provare a dettare i ritmi di un match che non regala grande entusiasmo ma resta equilibrato e aperto a qualsiasi risultato. Demerito anche della Fiorentina di Palladino che fatica ad ingranare e a far valere il maggior peso tecnico e qualitativo.

Il primo tempo si spegne senza emozioni con il tabellino che si smuove solamente per due cartellini gialli tra le fila scaligere, ma sia Montipò che De Gea hanno vita facile con le rispettive difese che hanno la meglio sugli attacchi, spegnendo qualsiasi azione offensiva pericolosa. Così nella ripresa si riparte con il perfetto equilibrio, spezzato per qualche istante dal brutto infortunio subito da Kean: l'ex Juve, dopo una prova incolore, resta ferito al volto dopo uno scontro. Si accascia e viene trasportato fuori in barella: attimi di apprensione per le sue condizioni, poi stabilizzate a bordo campo senza gravi conseguenze.

Un episodio che però condiziona nella testa i giocatori della Fiorentina che faticano a rientrare nel match con il Verona che approfitta del blackout mentale dei viola cercando di aumentare i ritmi e forzando il forcing nel finale. Montipò e De Gea sono maggiormente impegnati con quest'ultimo che deve fare gli straordinari nel finale di match mettendo alle corde i viola che riescono a difendersi con ordine. Ma nel recupero a festeggiare è il Verona, che passa grazie al gol decisivo di Bernede.