video suggerito

Colpo del Genoa a Parma, ci pensa Pinamonti: Gilardino ritrova la vittoria e lancia Balotelli Il Genoa torna a vincere in Serie A espugnando il campo del Parma nel giorno del debutto di Mario Balotelli: decisivo il gol di Pinamonti. L’Empoli batte 1-0 il Como al Castellani e si allontana dalla zona calda della classifica- Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due 1-0 pesantissimi, marchiati in entrambi i casi dai centravanti, e un debutto attesissimo. Si possono riassumere così i due match dell'11ª giornata della Serie A 2024-2025 in programma al lunedì. Il Genoa di Alberto Gilardino (che ha fatto esordire l'attesissimo Mario Balotelli) espugna il campo del Parma e ritrova la vittoria lasciando così l'ultimo posto in classifica e tirandosi in un sol colpo fuori dalla zona retrocessione grazie al gol di Pinamonti. Stesso risultato per l'Empoli al Castellani contro il Como siglato in questo caso da Pellegri.

Un 1-0, quello del Genoa, arrivato al termine di un match che, dopo un primo tempo avaro di emozioni, ha visto il Genoa creare le uniche occasioni da gol del match con la potente conclusione di Pinamonti che si è stampata sul palo alla sinistra di Suzuki e con il successivo tiro a botta sicura di Thorsby sulla respinta parata sulla linea da un difensore emiliano, poi con la rete annullata ad Ekator per una millimetrica posizione di fuorigioco e infine con il gol siglato dallo stesso Pinamonti che trovandosi davanti la porta spalancata dopo la parata di Suzuki sul diagonale del suo compagno di reparto non ha sbagliato depositando il pallone. in rete. La reazione del Parma è arrivata solo nel finale quando gli uomini di Pecchia si sono gettati in avanti alla disperata ricerca del gol del pareggio (che non arriverà). Negli ultimi minuti a prendersi la scena è inevitabilmente Mario Balotelli che esordisce con la maglia del Genoa tornando a giocare in Serie A 1701 giorni dopo l'ultima volta e ci metta appena cinque minuti a prendere il primo cartellino giallo della sua stagione.

Finisce il digiuno dell'Empoli, Pellegri sfata il tabù Castellani: Como battuto

Dopo cinque mesi e mezzo nel match contro il Como di Fabregas, l'Empoli torna a segnare in casa (l'ultima rete al Castellani prima di quella odierna era quella siglata da Niang contro la Roma nell'ultimo match casalingo della passata stagione). A mettere fine al lunghissimo digiuno ci ha pensato Pietro Pellegri (schierato titolare al posto di Colombo da Roberto D'Aversa) con un potente diagonale in avvio di ripresa che non ha lasciato scampo a Pepe Reina. Il gol del centravanti classe 2001 vale infatti l'1-0 che ha permesso ai toscani di ritrovare quella vittoria che mancava in Serie A da oltre un mese e mezzo e fare un importante passo in avanti in classifica allontanandosi dalla zona calda e agganciando il Torino in decima posizione a quota 14 punti. Terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, invece per i lariani che galleggiano appena sopra la zona retrocessione. Non ha sortito effetti il turnover offensivo messo in atto per l'occasione da Cesc Fabregas con Nico Paz e Patrick Cutrone che non hanno inciso nel momento in cui sono entrati in campo dopo esser stato lasciato inizialmente in panchina.