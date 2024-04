video suggerito

Colpaccio salvezza del Lecce in casa del Sassuolo: il 3-0 dei salentini inguaia i neroverdi Il Lecce piazza un colpo importante per la salvezza in Serie A. I salentini battono nettamente 3-0 il Sassuolo al Mapei inguaiando completamente la squadra di Ballardini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lecce piazza un colpo importante per la salvezza in Serie A. I salentini battono nettamente 3-0 il Sassuolo al Mapei inguaiando completamente la squadra di Ballardini. Dopo un quarto d'ora di gioco i gol di Gendrey e Dorgu avevano già messo i salentini davanti di due gol. La reazione dei neroverdi è stata sterile e per questo nella ripresa il Lecce ha dilagato. Il gol di Piccoli del 3-0 ha infatti chiuso la partita rilanciando la squadra di Gotti a +8 o +7 sul terzultimo posto (a seconda del risultato di Torino-Frosinone ndr) lasciando il Sassuolo penultimo con 26 punti.

Il gol di Gendery che ha trafitto Consigli.

Il Lecce dopo il primo tempo era già avanti 2-0

In un quarto d'ora del primo tempo il Lecce era già avanti 2-0 in casa del Sassuolo. Un risultato che rispecchia l'approccio sbagliato dei neroverdi alla partita al contrario dei salentini che invece erano entrati subito al Mapei con l'intenzione di chiudere subito a proprio favore lo scontro salvezza. Partenza sprint per gli uomini di Gotti capaci di segnare subito al minuto 11 grazie all'iniziativa di Oudin con il suo mancino batte una punizione perfetta dalla trequarti di sinistra, Gendrey sul secondo palo stacca di testa, anticipa Thorstvedt e batte Consigli.

Il Sassuolo accusa il colpo e dopo solo quattro minuti dalla rete di Gendrey arriva pure il raddoppio del Lecce. Pongracic sulla sinistra serve un lancio perfetto per la corsa di Gallo. Il terzino crossa rasoterra di prima intenzione e pesca l'inserimento tempestivo di Dorgu, che si infila tra i due difensori centrali neroverdi e segna la rete che fa impazzire il popolo salentino presente in massa al Mapei. I padroni reagiscono con il colpo di testa di Pinamonti che finisce di poco vicino al palo. Prima del fischio finale del primo tempo Oudin si divora il gol dello 0-3.

L'esultanza di Baschirotto e Gendrey.

Nella ripresa i salentini dilagano e chiudono la partita

Nella ripresa ci si aspettava una reazione dal Sassuolo che nel frattempo con Ballardini ha pensato bene di sostituire Mulattieri per Defrel, Doig per Viti e Volpato per Bajrami. Cambia poco però perché l'atteggiamento dei neroverdi non è dei migliori. Il Lecce infatti sfiora ancora una volta il gol con un'iniziativa di Dorgu che per poco non sorprende Consigli. È solo il preludio al tris che arriva poco dopo grazie all'azione di Piccoli arrivata dopo un recupero palla dei salenti nella propria metà campo.

Con due passaggi i salentini ribaltono subito il campo: Krstovic lancia Piccoli, Ferrari è in ritardo nella chiusura e l'attaccante batte Consigli con un tocco leggero mettendo in pratica la parola fine sul match. Una mazzata tremenda per il Sassuolo che rischia addirittura il tracollo. Dorgu al limite dell'area finta il tiro e pesca l'inserimento di Piccoli. Consigli in uscita si oppone al sinistro ravvicinato dell'ex Empoli. Da quel momento in poi la partita va lentamente verso la fine con il Lecce che festeggia 3 punti pesantissimi.