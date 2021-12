Clima rovente a Cagliari, Joao Pedro insultato dai tifosi: “Chi mi ha detto me**a? Vieni qua!” L’umiliante sconfitta del Cagliari in casa contro l’Udinese ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi rossoblù. Il capitano Joao Pedro è stato l’unico a metterci la faccia, ma si è beccato anche lui gli insulti: “Stai zitto coglione!”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'abisso in cui è precipitato il Cagliari, inchiodato al penultimo posto in classifica dopo la disfatta casalinga di ieri contro l'Udinese, che fa seguito in campionato ad un identico 0-4 incassato dall'Inter – con in mezzo il ‘brodino' della vittoria in Coppa Italia sul Cittadella – ha fatto chiudere la squadra nel silenzio, incluso il tecnico Walter Mazzarri. Per tutti ha parlato soltanto il DS Capozucca, che ha ribadito la fiducia al tecnico ed anticipato un grande repulisti nella rosa all'aprirsi del prossimo mercato di gennaio.

Molti giocatori non sono ritenuti degni di indossare la maglia del Cagliari, pensiero condiviso ed espresso in maniera molto vivace nel dopo partita anche dai tifosi rossoblù, letteralmente furiosi all'esterno dello stadio. L'unico a metterci la faccia è stato il capitano dei sardi Joao Pedro, che tuttavia è stato pesantemente apostrofato dai tifosi che rumoreggiavano dietro la cancellata. Nei video pubblicati sui social si sente chiaramente urlare "stai zitto coglione!", ma anche un sostenitore dire ad un altro tifoso di non pronunciare insulti razziali. Una situazione insomma quasi fuori controllo, visto che Joao Pedro è sicuramente il giocatore più amato dell'attuale rosa del Cagliari.

Il brasiliano peraltro è stato l'unico ad avere il coraggio di uscire dagli spogliatoi per affrontare i tifosi inferociti e questo gli è stato riconosciuto da qualcuno che lo ha invitato a "far uscire anche gli altri". Disposto al confronto, Joao Pedro non lo era tuttavia a farsi insultare e più volte ha chiesto di farsi avanti a chi gli aveva dato della "merda".

"Parliamo e non è un problema", ha ripetuto più volte invitando chi lo aveva insultato a dirglielo in faccia. Poi il capitano rossoblù si è allontanato senza che la situazione fortunatamente degenerasse. Il match di martedì prossimo in casa della Juventus non è esattamente quello che ci voleva per chiudere l'anno, ma i ragazzi di Mazzarri dovranno cercare quantomeno di uscire con dignità dal campo: i tifosi si aspettano in primis questo da chi veste la maglia dei quattro mori.