Clasico femminile da record: 91mila spettatori per vedere il Barcellona eliminare il Real Madrid Affluenza record al Camp Nou per il Clasico tra Barcellona e Real Madrid femminili che ha visto le catalane qualificarsi alle semifinali della Champions League rifilando cinque gol alle storiche rivali.

A cura di Michele Mazzeo

Mai nella storia oltre 91mila persone avevano assistito allo stadio ad un match di calcio femminile. I 91.553 spettatori fatti registrare dal Clasico Femenino tra Barcellona e Real Madrid, ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile, sono da oggi dunque il nuovo primato a livello mondiale (il precedente era di 90.185). Il Camp Nou strapieno ha spinto le padrone di casa verso la semifinale della competizione per club più prestigiosa d'Europa dove affronteranno la vincente di Wolfsburg-Arsenal.

Dopo il 3-1 con cui avevano espugnato il campo del Real Madrid nel match d'andata, davanti al proprio pubblico da record le blaugrana hanno prima rischiato di vanificare tutto facendosi ribaltare il gol iniziale di Mapi Leon finendo infatti sotto per 2-1 ad inizio ripresa a causa del rigore trasformato da Carmona e la splendida rete siglata da Zornoza con una perfetta conclusione da centrocampo che ha sorpreso Panos leggermente fuori dai pali.

La spinta del Camp Nou ha però suonato la carica per le ragazze di Giraldez che in tre minuti, tra il 52′ e il 55′, tornano avanti con i sigilli di Bonmati e Pina prima di dilagare con i gol del Pallone d'Oro Putellas e Hansen che portano il punteggio del definitivo 5-2 che vale il passaggio del turno e la festa per l'impressionante folla di tifosi presenti allo stadio.

Così come avvenuto nell'ultimo Clasico maschile, anche in quello femminile dunque il Barcellona rifila cinque gol al Real Madrid e come allora il Camp Nou era quasi al limite della sua capienza massima (di poco inferiore ai 100mila posti). Che si tratti di uomini o donne in Catalogna dunque non sembra fare differenza: nel calcio e nella rivalità con il Real Madrid non c'è alcuna distinzione di sesso.