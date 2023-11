Clamoroso Florenzi, indagato per il caso scommesse: a breve sarà interrogato dalla Procura Il terremoto del caso scommesse illegali in Italia si allarga ulteriormente. Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, la Procura di Torino ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Florenzi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il terremoto del caso scommesse illegali in Italia si allarga ulteriormente. Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, la Procura di Torino ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati anche Alessandro Florenzi. A riportare l'indiscrezione e l'AGI che sottolinea come l'attuale terzino del Milan, anche lui ex Roma, sarebbe stata avanzata l'accusa di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Il reato è contestato è di fatto quello previsto all’art. 4 della legge 401 del 1989. La stessa di Zaniolo. Nei prossimi giorni l'interrogatorio.

Così come avvenuto nell'ultima pausa della Nazionale Italiana anche in questa occasione il nome del nuovo indagato dalla Procura di Torino nel caso scommesse viene tirato fuori proprio durante la sosta del campionato di Serie A. Un fulmine a ciel sereno per Florenzi che non era mai stato tirato in ballo tra i nomi che anche Fabrizio Corona e Dillingernews avevano fatto uscire anticipando di fatto ciò che da lì a poco sarebbe emerso dall'indagine della Procura di Torino.

Florenzi durante una partita del Milan.

Florenzi in questa occasione non è stato convocato dal Ct Luciano Spalletti per le gare dell'Italia di novembre. Il giocatore è rimasto ad allenarsi a Milanello dopo l'ultima cocente delusione dei rossoneri che si sono fatti rimontare due gol dal Lecce al Via del Mare nell'ultimo match di campionato. Florenzi aveva giocato solo 19 minuti in Salento prendendo il posto successivamente dell'infortunato Calabria. Ora anche per lui si aprirà inevitabilmente un nuovo e oscuro capitolo in cui gli inquirenti cercheranno di far luce su quanto accaduto.

Fagioli e Tonali hanno patteggiato la pena con la Procura iniziando anche un percorso terapeutico per combattere la ludopatia. Discorso diverso per Zaniolo che si è sottoposto all'interrogatorio di rito escludendo con forza di aver mai scommesso sul calcio ma solo su altri sport. In attesa di capire cosa emergerà dai dispositivi elettronici sequestrati all'ex Roma oggi al West Ham, un altro protagonista del nostro campionato di Serie A finisce nel vortice di questa inchiesta che sta rappresentando un autentico e nuovo terremoto nel calcio italiano.