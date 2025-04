Clamorosa protesta del Lecce con l’Atalanta: “Giocheremo con una casacca bianca, senza stemmi e loghi”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Il Lecce è a Bergamo e giocherà regolarmente la partita con l'Atalanta originariamente programmata per venerdì sera e poi rinviata a stasera dopo la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita. La squadra salentina sarà in campo al fischio d'inizio previsto alle 20:45, così da non incorrere nella sicura sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino e della penalizzazione di un punto in classifica, ma ha annunciato che i calciatori indosseranno una maglietta completamente bianca "che non ci rappresenta", visto che quella di stasera sarà la partita "dei valori calpestati".

La società pugliese lo ha appena reso noto con un comunicato sul proprio sito ufficiale, spiegando i motivi della decisione, ovvero la scelta della Lega di Serie A di non concedere più tempo rispetto a sole 48 ore per elaborare un lutto così devastante come la perdita dell'amatissimo Graziano: "L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare".

"Il ‘gruppo squadra', per chi conosce il calcio, rappresenta una bolla fuori dai riflettori dove le figure meno appariscenti possono essere trainanti esempi virtuosi. Era così per il nostro Graziano che per 26 anni ha prestato servizio nel Lecce e che, per quanto ci riguarda, continuerà a farlo, almeno finché ci sarà questa proprietà – continua la nota del club salentino – Graziano Fiorita è deceduto mentre era in ritiro con la squadra, lontano da sua moglie e dai suoi 4 figli ed ancora giace a migliaia di chilometri di distanza da casa, in attesa che il magistrato ne autorizzi il ritorno. Questa gara non andava disputata oggi, ma tutti i tentativi di rinviarla sono stati cinicamente rigettati. Si ringrazia il Ministro dello Sport Andrea Abodi che fino all'ultimo, ma senza successo, ha tentato di far disputare la partita in una data più consona".

"La squadra si presenterà regolarmente in campo nonostante sia partita dal Salento soltanto oggi, nella speranza, fino all'ultimo, di un ripensamento mai arrivato. La memoria di Graziano non si onora non presentandosi in campo o facendo giocare la Primavera. Ad una grave ingiustizia non si risponde violando platealmente le regole, come se per onorare Graziano si debba intraprendere una gara, tra noi e la Lega, a chi fa peggio. Giocheremo la partita ‘dei valori calpestati', ma lo faremo indossando una anonima casacca bianca, che non ci rappresenta, senza colori, stemmi e loghi. Torneremo a vestire la nostra maglia quando Graziano ritornerà a casa e sarà omaggiato, come merita, dalla sua gente", conclude il duro comunicato del Lecce.