Clamorosa gaffe del Napoli nell’ufficialità del nuovo allenatore: annunciato il tecnico sbagliato Un errore divenuto immediatamente virale quello commesso dal Napoli nel momento dell’ufficialità di Francesco Calzona come nuovo allenatore: sui social viene annunciato il tecnico sbagliato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una gaffe clamorosa quella commessa dal Napoli nel momento in cui è stato ufficialmente annunciato il nuovo allenatore che prende il posto dell'esonerato Walter Mazzarri. A sedersi sulla panchina dei campioni d'Italia sarà infatti Francesco Calzona che gestirà la squadra partenopea a partire dal match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona fino al termine della stagione senza però lasciare il suo incarico di commissario tecnico della Slovacchia. Ad annunciarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet ma l'annuncio ufficiale è arrivato come da prassi tramite i profili social del club campano che però hanno commesso un marchiano errore che è immediatamente divenuto virale.

"Francesco Sinatti è il nuovo allenatore del Napoli. Benvenuto Mister!" recita infatti il testo che accompagna la foto di Francesco Calzona. Una gaffe che, seppur corretta pochi istanti dopo la pubblicazione, ha fatto subito il giro del web. Evidente si sia trattato un lapsus da parte di chi si occupa dei social del club partenopeo dato che l'allenatore annunciato erroneamente al posto di Calzona, cioè Francesco Sinatti, farà parte dello staff tecnico del nuovo allenatore in qualità di preparatore atletico.

Per quest'ultimo sarà un ritorno in azzurro dopo appena 8 mesi dato che è stato il preparatore atletico del Napoli dello scudetto prima di seguire Luciano Spalletti nel momento in cui questo è diventato il CT dell'Italia (ruolo in Nazionale che continuerà ad avere grazie al permesso accordatogli dalla FIGC). Evidente dunque che la gioia di riabbracciare uno degli uomini che hanno contribuito in maniera fondamentale alla vittoria del terzo scudetto della storia della formazione campana ha fatto prendere un abbaglio a chi era incaricato di dare sui social network l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore che prenderà il posto di Mazzarri, cioè l'altro ex (vice allenatore ai tempi di Maurizio Sarri e nel primo anno dell'era Spalletti) Francesco Calzona.