Cinque milioni di immigrati non sanno per chi tifare in Francia-Marocco: “Come scegliere tra mamma e papà” In vista della semifinale di mercoledì sera, milioni di immigrati marocchini che risiedono prevalentemente in Francia sono dilaniati dal dilemma del tifo: il cuore tende verso le origini magrebine, ma se trionfassero Mbappè e compagni, la delusione sarebbe comunque meno atroce.

A cura di Alessio Pediglieri

Tra le due semifinali che nessuno si aspettava, di certo spicca Francia-Marocco che si disputerà mercoledì sera alle 20:00 e che determinerà l'avversaria per il titolo mondiale che sfiderà la vincente tra Argentina-Croazia. E se per quest'ultima, malgrado la sorpresa, si affronteranno due squadre che a livello internazionale hanno già saputo dimostrare di poter misurarsi ad altissimi livelli, contro Mbappè e compagni arriverà una Nazionale che mai prima d'ora aveva messo un piede così avanti all'interno di un torneo iridato.

Un finale di Mondiale che ha sorpreso tutti, appassionati, tifosi coinvolti e disinteressati, addetti ai lavori. I pronostici si erano sprecati per il Brasile di Neymar, l'Inghilterra di Kane, la Spagna di Pedri. Tutte eliminate cammin facendo così come era capitato, ancor più malamente al Belgio della "Generazione d'Oro" o alla Germania di Flick. Adesso, superpotenze francesi e argentine a parte, il tifo universale sta prendendo sempre più confidenza con le realtà "underdog", le classiche sorprese, identificate in Qatar da Croazia e Marocco, mietendo proseliti in ogni dove. Ma per la sfida di mercoledì sera tra Francia e Marocco, il discorso diventa molto più complesso e complicato: se da molti la Nazionale di Ragregui oramai è stata decisamente "adottata" esiste però un conflitto ‘interno' che sta letteralmente spaccando in due la comunità internazionale marocchina che, in giro per il mondo annovera oramai più di 5 milioni di persone.

Il Marocco sta avendo un seguito incredibile in Qatar, rappresentando il calcio africano e il mondo arabo

Tra questi 5 milioni, oltre 1 milione e mezzo vivono immigrati proprio in Francia totalizzando da diversi anni la comunità straniera più numerosa sul suolo transalpino con punte oltre il 30% della popolazione locale come alcune stime relative alla sola Corsica. Senza dimenticare le seconde e terze generazioni, originarie del Marocco ma a tutti gli effetti cittadini francesi. E da qui il dilemma dilaniante: tifare per la Francia o per il Marocco? Una semplice domanda la cui risposta è diventata nelle ultime ore tra le più complicate. "È come scegliere tra mamma e papà" dicono i più che vivono in Francia ma sono di origine magrebina. Con il cuore che ‘tende' al Marocco ma subito pronti a tifare per Mbappè dovesse finire con la vittoria francese.

La maggior parte dei tifosi che raggiungeranno Al Khor mercoledì sera per entrare all'Al Bayt Stadium lo faranno dibattuti nel profondo con l'unica certezza che vi sarà un vero e proprio esodo marocchino per l'occasione. Già contro il Portogallo lo stadio era quasi interamente di rosso vestito con oltre 35 mila tifosi marocchini sugli spalti ma con la Francia potrebbero essere molti di più. La Royal Air Maroc ha infatti annunciato di aver messo a disposizione per il Qatar ben 30 voli speciali per agevolare il viaggio dei migliaia di tifosi marocchini che raggiungeranno Doha. E comunque finirà, sarà comunque una festa.