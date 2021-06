La gioia dopo la grande paura. La Danimarca torna a sorridere e lo fa prendendosi la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei dopo 17 anni. Tanto entusiasmo e un solo pensiero. Dopo la potente conclusione di destro che ha superato il portiere russo Matvey Safonov, Andreas Christensen ha alzato le mani e ha realizzato il simbolo 10, il numero che Christian Eriksen indossa quando gioca con la nazionale danese dal 2014, mentre correva per raccogliere l'abbraccio dei compagni e dei tifosi. Il gol del difensore centrale ha permesso alla sua nazionale di portarsi sul 3-1 sulla Russia, la gara si chiuderà sul 4-1; e di prendersi il secondo posto del gruppo B di EURO 2020.

Inevitabilmente i pensieri dei giocatori di Kasper Hjumland e di tutti i presenti sono subito corsi al pomeriggio del 12 giugno 2021, quando Eriksen ha accusato un malore durante la partita d'esordio della sua nazionale; ma la situazione medica del calciatore di Middelfart è migliorata e anche lui avrà festeggiato questo traguardo. Damsgaard, con una rete bellissima; e Yussuf Poulsen, capitalizzando un pasticcio della difesa russa; avevano alimentato le speranze fin da subito ma il rigore di Dzyuba ha messo paura alla Danimarca. Le reti di Christensen e Joakim Maehle, che ha dedicato anche lui il gol a Eriksen realizzando il '10' con le mani a favore di telecamera, hanno messo il punto sul match e hanno completato il quadro con la notizia della vittoria del Belgio sulla Finlandia.

Il malore di Eriksen ha scosso tutto il mondo del calcio nella seconda giornata di gare e in seguito alle buone notizie provenienti dall'ospedale di Copenaghen i compagni di squadra del centrocampista dell'Inter si sono rimessi in marcia per dire la loro all'interno del torneo: la sconfitta contro il Belgio è stata immeritata ma ieri sera la Danimarca è riuscita a mettere in campo tutte le sue qualità per centrare l'obiettivo.

Dopo quanto accaduto lo scorso sabato 12 giugno, la nazionale danese è riuscita nella grande impresa di qualificarsi agli ottavi di finale del campionato europeo di calcio: ora i ragazzi di Hjumland affronteranno il Galles.