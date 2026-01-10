Serie A
video suggerito
video suggerito

Chivu spiazza tutti alla vigilia di Inter-Napoli: “Non esiste il confronto con Antonio Conte”

Alla vigilia di Inter-Napoli, Chivu spiazza tutti: stima per Conte ma nessun confronto tra allenatori. Pressione, classifica e snodo scudetto.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sceglie una linea netta e controcorrente. Niente duello personale, nessuna sfida generazionale con Antonio Conte: il tecnico nerazzurro rifiuta la narrazione del confronto tra allenatori e riporta tutto all'essenza del calcio. "Per me non esiste il confronto tra Chivu e Conte", chiarisce senza giri di parole, ribadendo come gli interpreti siano i giocatori, con i tifosi a fare da cornice imprescindibile. Il romeno, con la ormai consueta umiltà, non si mette al pari del leccese: "Noi giovani allenatori abbiamo tanto da imparare da lui" ha infatti detto ricordando come i due siano in due fasi diverse della propria carriera.

Parole che arrivano in un contesto carico di tensione, tra polemiche arbitrali mai sopite dopo l'andata e una classifica che rende il match uno snodo potenzialmente decisivo. L'Inter arriva con quattro punti di vantaggio sul Napoli e la possibilità di allungare pesantemente, mentre la squadra di Conte può riportarsi ad una sola lunghezza. "Noi vogliamo andare a +7, loro a -1", sintetizza Chivu, riducendo la pressione a una questione di prospettiva, non di nervi.

Immagine

Il tecnico nerazzurro insiste sul percorso della sua squadra, fatta di lavoro, convinzione e ambizione, senza nascondere gli alti e bassi che hanno accompagnato la stagione. L'Inter è cresciuta, ma sa che i numeri non bastano e che il campo resta l'unico giudice. La sfida con il Napoli viene descritta come una partita difficile, intensa e destinata a vivere di episodi, contro un avversario cambiato rispetto all'andata per interpreti e soluzioni.

Leggi anche
Chivu stizzito, l'Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: "Solo domande sul Napoli?"

Sul fronte Conte, il 45enne non arretra di un millimetro sul piano del rispetto. "Ho una grande stima di Conte allenatore", sottolinea, ricordando come il tecnico salentino sia un vincente e un riferimento da cui i giovani allenatori hanno da imparare. Ma il messaggio resta chiaro: il calcio non è un ring mediatico tra panchine. "Ultimamente l'allenatore ha anche troppa importanza", aggiunge, spostando il fuoco lontano da sé. È così che prova a disinnescare tensioni e aspettative alla vigilia del big match di Serie A: niente proclami, niente sfide personali. Inter-Napoli non è Chivu-Conte, ma una sfida tra due squadre che giocano una partita che può indirizzare una stagione. E tanto basta.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Musetti pazzesco, 2 finali nello stesso giorno a Honk Kong! Poi sarà numero 5 al mondo
Sinner fa giocare un bambino al posto, l'esito è inaspettato: Alcaraz resta mani nei capelli
Quanto guadagnano Sinner e Alcaraz per giocare una sola partita di esibizione a Seul
Jannik e Carlos, la pazza idea di giocare in doppio assieme: è già deciso chi farà cosa
Arthur Rinderknech e Jasmine Paolini hanno chiarito: "Grazie agli haters siamo diventati amici"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views