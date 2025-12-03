Chivu racconta cosa è successo a Frattesi negli ultimi mesi: “Non lo avevamo comunicato”

L'Inter vola ai quarti di finale di Coppa Italia vincendo contro il Venezia per 5-1 una partita praticamente perfetta dove Cristian Chivu ha avuto grandi risposte da tutte le sue seconde linee. Brilla Diouf con il primo gol della serata, Pio Esposito si toglie la soddisfazione di segnare a San Siro e anche Frattesi brilla con due assist in una serata che per lui è molto positiva. L'ex Sassuolo non è mai riuscito a diventare un titolare ma si è guadagnato gli applausi del suo allenatore in una serata in cui nessuno ha sbagliato.

Ai microfoni della Mediaset dopo la vittoria Chivu ha spiegato cosa è successo al centrocampista negli ultimi mesi. Neanche con il ambio in panchina è riuscito a scalare le gerarchie in mezzo al campo, eppure in Coppa Italia ha dato. una risposta convincente che potrebbe aprirgli nuove prospettive nelle prossime partite.

L'elogio di Chivu a Frattesi

Quella del centrocampista è stata una buona partita ed era la risposta che l'allenatore si aspettava da lui. Gli ha dato fiducia dal 1′ ed è stato ricompensato con una prestazione importante che potrebbe portare a Frattesi qualche occasione in più per mettersi in mostra. Non ha trascorso mesi facili: "Frattesi ha avuto i minuti che meritava. Meritava di più, viene da un intervento e ha avuto qualche problemino che non abbiamo mai comunicato. Ma lui si è sempre messo a disposizione malgrado questi problemi".

Pur restando in panchina è ben presente nella testa di Chivu che lo tiene in considerazione e aspetta il momento giusto per poterlo lanciare. D'altro canto la partita contro il Venezia è stato un test importante: "Doveva mettere benzina nelle gambe e ha retto bene. Sappiamo l'importanza di Davide, ho fatto diverse scelte nel passato ma so che posso contare su un giocatore che è determinante e ha ancora voglia di essere determinante per noi".