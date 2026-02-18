Chivu mastica amaro, sconfitta pesante per l’Inter e Lautaro KO: “L’abbiamo perso, ora faremo la conta”

Cristian Chivu mastica amaro dopo il 3-1 rimediato a Bodo con l'Inter sempre in difficoltà e di rincorsa che ora dovrà inventarsi qualcosa per riuscire a ribaltare una durissima sconfitta. Aggravata dalle condizioni di Lautaro Martinez che ha pagato pesantemente il sintetico con un risentimento muscolare che ha preoccupato il tecnico nerazzurro: "L'abbiamo perso, si è fatto male. Ora dovremo fare la conta…". Poi sulle speranze di qualificazione agli ottavi Champions: "Tutto aperto anche se loro sanno fare male".

Chivu desolatamente onesto: "Loro più abituati a questo campo, ma non cerco scuse"

Cristian Chivu rimedia un KO pesante nel freddo norvegese ritornando in vista del match di ritorno a San Siro con un 3-1 che sarà difficoltoso recuperare. Contro un Bodo Glimt cinico e spietato che ancora una volta è riuscito a esaltarsi in casa, di fronte al proprio pubblico facendo valere la legge del "sintetico", il campo che ha messo in difficoltà i nerazzurri esaltando le qualità tecniche dei norvegesi: "Abbiamo avuto un buon atteggiamento per 90 minuti, anche se siamo stati un po' sorpresi nelle transizioni e abbiamo pagato un grave dazio" ha spiegato Chivu. "Ci abbiamo provato fino alla fine, malgrado il freddo e il campo. Ma non è una scusa, non vuole essere una scusa".

Lautaro a testa china esce dal campo in Bodo Glimt–Inter: per lui un problema muscolare serio

L'amarezza resta, così come la sensazione che sarebbe potuto fare molto meglio contro una avversaria tutt'altro che insormontabile: "Non rimprovero nulla alla squadra sul fronte dell'atteggiamento. Il problema non è stata la pressione, il vero problema è stato in transizione con loro che sono più abituati a giocare su questo campo e si è visto negli appoggi e nel controllo. Forse dovevamo avere un po' di fortuna" ha poi sottolineato ammettendo il blackout decisivo: "Ma abbiamo preso in due minuti due gol identici che hanno dimostrato la loro qualità. Sappiamo che loro possono farti male, tutto resta aperto e ce la giocheremo fino in fondo per poter superare il turno e prenderci gli ottavi."

Chivu su Lautaro: "Si è fatto male, abbastanza seriamente, questo è certo"

Alla sconfitta si aggiunge anche l'amarezza per aver visto Lautaro uscire dal campo infortunato. Mentre si attendono i nuovi esami per capire realmente il danno muscolare accusato, Chivu anticipa tutti, andando direttamente al punto dolente: "Lautaro? Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male, abbastanza seriamente, questo è certo. Adesso dobbiamo fare la conta" ha poi analizzato pensando ai prossimi appuntamenti in calendario. "Fra tre giorni torniamo a giocare e abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Ma ora pensiamo al Lecce, poi avremo tempo per pensare anche alla gara di ritorno".