Chilavert si candida alla presidenza del Paraguay: l’annuncio sui social dell’ex portiere José Luis Chilavert ha annunciato che si candiderà alla presidenza del Paraguay: l’ex portiere ha annunciato la decisione di intraprendere la carriera politica attraverso i social.

A cura di Vito Lamorte

José Luis Chilavert ha annunciato che si candiderà alla presidenza del Paraguay. L'ex portiere è spesso al centro dei dibattiti per le sue opinioni e le sue dichiarazioni, tanto che il mese scorso è stato condannato per diffamazione per le accuse di corruzione rivolte ad Alejandro Domínguez; ma questo non lo ha distolto dal suo progetto di diventare la prima carica politica del suo paese.

L'annuncio del portiere annoverato tra i migliori al mondo e secondo nella classifica IFFHS dei migliori portieri sudamericani del secolo, dietro solo a Amadeo Carrizo, ha utilizzato i suoi profili social per dare l'annuncio sul suo futuro: "Dopo aver riflettuto e sentito la responsabilità di costruire un Paraguay migliore, decido di formalizzare la mia candidatura a Presidente in modo che la nostra gente possa sentirsi ancora una volta #ProudOfBeingParaguayan". Il messaggio ha riscontrato un grande numero di interazioni e suscitato un certo stupore nel paese.

L'ex giocatore si candida indipendente mentre le persone scelte dai partiti tradizionali saranno definite in elezioni interne, che sono previste per fine dicembre, in vista della tornata elettorale della prossima primavera.

Chilavert ha 56 anni e ha iniziato la sua carriera nello Sportivo Luqueño in Paraguay, diventando poi l'estremo difensore del Guaraní prima di approdare in Argentina e vestire la maglia del San Lorenzo. Dopo un periodo al Real Zaragoza in Spagna, è approdato al Vélez Sarsfield nel 1991, dove ha vinto quattro campionati in Argentina: lì ha vinto la Libertadores, l'Intercontinental, la Coppa Interamericana, la Supercoppa sudamericana e la Recopa sudamericana. In quel periodo è stato eletto per tre volte come miglior portiere del mondo. Dopo c'è stato un breve passaggio in Francia allo Strasburgo e in Uruguay al Peñarol prima del ritorno al Vélez.

Non è la prima volta che Chilavert si avvicina alla politica, visto nei giorni scorsi è apparsa anche in rete una foto con Javier Milei, economista argentino eletto al Congresso dei deputati nel 2021 e fondatore del partito di estrema destra ‘La Libertad Avanza'. Adesso ha intrapreso la sua strada in vista delle elezioni dell'aprile del prossimo anno.