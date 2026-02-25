Chilavert risponde a Courtois: “Parla proprio lui che ha rubato la ragazza a un compagno di squadra”

L'ex portiere paraguaiano Chilavert è scatenato in questo periodo. Certo, non è mai stato un uomo con tanti peli sulla lingua, ma in questi ultimi giorni non ha freni. Ha commentato la vicenda Vinicius – Prestianni, accaduta in Benfica e Real Madrid, ed ha usato parole orripilanti nei confronti di Kylian Mbappé, che era sceso in campo al fianco del compagno di club.

Le offese di Prestianni a Vinicius

In Benfica-Real Madrid è accaduto qualcosa di orrendo. Il calciatore argentino Prestianni ha usato parole bruttissime per definire Vinicius, che ha denunciato tutto all'arbitro. Partita sospesa a lunga con corredo di parole e commenti che hanno portato la FIFA a pensare a una nuova regola per il mondo del calcio e la Uefa a sanzionare preventivamente l'attaccante, che al ritorno non ci sarà.

La difesa di Mbappé e le offese di Chilavert

Mbappé aveva già in campo difeso Vinicius e attaccato Prestianni. Quella difesa aveva fatto infervorare Chilavert, ex portiere, che aveva in un solo colpo attaccato entrambi ed aveva preso di mira il primo per il poco coraggio e il secondo per vicende extra calcio: "Vinicius è un codardo. Mbappé? Parla lui che vive con un travestito, non è normale. Ognuno può fare quello che vuole, ma non è normale che un uomo viva con un travestito, serve una donna".

Il botta e risposta tra Courtois e l'ex portiere

Alla vigilia del ritorno di Real Madrid-Benfica al portiere Courtois, uno dei senatori, era stato chiesto un parere sulle parole del paraguaiano: "Quei commenti sono deplorevoli. In definitiva, non si possono dire cose del genere; è un altro tipo di insulto. Cose del genere non hanno posto nel mondo di oggi, soprattutto se provengono da un altro ex collega", parole condivisibile e facilmente immaginabili quelle dette dal belga, al quale ha risposto subito Chilavert che ha fatto un'entrata a gamba tesa.

Il portiere belga da otto stagioni difende i pali del Real Madrid.

"Dice che è deplorevole ciò che ho detto, lui ha rubato la ragazza a De Bruyne"

Non si è lasciato scappare l'occasione di ribattere con durezza vera l'ex portiere che aveva il vizio del gol: "Courtois dice che è deplorevole quello che ho detto, ma ha rubato la ragazza a un compagno di squadra, De Bruyne (si riferisce a fatti di oltre dieci anni fa, ndr.) e poi dicono che queste cose non dovrebbero succedere nel mondo? Mbappé ha definito Prestianni un "fottuto bastardo razzista".

Ed ha chiuso il suo intervento a Radio Rivadavia dando la sua opinione sul Belgio, a modo suo: "Bisogna dire a Courtois che il Belgio è dominato da musulmani che derubano e uccidono le donne. I valori sudamericani sono a favore della famiglia e devono essere preservati". Poi ha fatto le pulci a Courtois: "Deve anche imparare a giocare con i piedi, ad uscire dall'area di rigore e a battere calci di punizione o di rigore. È un portiere normale".