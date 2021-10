Chiesa fuori dai titolari, l’attacco di Cassano ad Allegri: “Ricordo cosa fece con Pirlo al Milan” Federico Chiesa è stato escluso dalla formazione titolare della Juventus in casa dell’Inter e nelle ore successive al match si è discusso molto sulla gestione del giovane esterno offensivo della Nazionale da parte di Massimiliano Allegri. Di questo argomento ha parlato anche Cassano alla Bobo Tv: “Allegri è uno che non vede i giocatori”.

A cura di Vito Lamorte

Inter-Juventus doveva essere uno spartiacque per il campionato delle due squadre più accreditate all'inizio della stagione 2021-2022 per lo Scudetto ma la partita di San Siro si è chiusa con un pareggio per 1-1 che non accontenta nessuno. Quella la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri è stata una partita che ha brillato poco per contenuti tecnici e entrambe le squadre hanno badato più "a non prenderle" che a far male l'avversario. Alle rete di Dzeko ha risposto quella di Dybala ed entrambe le squadre non hanno accorciato con la vetta della classifica dopo il pareggio del Napoli in casa della Roma

Uno dei temi più trattati dopo il derby d'Italia è stato l'esclusione di Federico Chiesa, che nelle scorse settimane si era preso la ribalta con prestazioni di grande qualità e quantità anche da attaccante. Il 24enne bianconero è uno dei calciatori più importanti della rosa della Vecchia Signora ma in una delle gare più attese dell'anno è finito in panchina e questa situazione non è passata inosservata, soprattutto dopo le ultime prove.

Intervenuto alla Bobo Tv il giorno dopo il derby d'Italia, Antonio Cassano ha parlato della discussa gestione di Federico Chiesa da parte di Massimiliano Allegri: "Vi racconto una cosa: quando arrivai al Milan, Pirlo aveva dei problemi col contratto. Appena ebbe un piccolo problema fisico, Allegri lo mise fuori e iniziò a far giocare Van Bommel davanti alla difesa. Ecco spiegato: Allegri è uno che non vede i giocatori. Per me è follia allo stato puro, non vedere un campione come Pirlo è sputare in faccia al calcio".

Già dopo la partita contro il Milan allo Stadium si parlò di un Max Allegri furioso con tre giocatori bianconeri, tra cui Chiesa, per il loro atteggiamento in campo ma ieri non ci sono stati spunti di questo tipo e forse l'esclusione potrebbe essere anche dettata da una normale rotazione in vista dei tanti impegni tra campionato e Champions League. Lo capiremo nelle prossime gare.