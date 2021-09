Chiellini si fida della Juve di Allegri e Dybala , Graziani lo stronca: “Una str****ta” Ciccio Graziani non crede ad una Juventus capace in fretta di voltare pagina dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. L’ex centravanti e allenatore si è dimostrato molto critico nei confronti delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, che nonostante i risultati negativi ha ancora fiducia nel nuovo corso bianconero.

A cura di Marco Beltrami

La sfida di Champions League contro il Malmo permetterà alla Juventus di trovare subito delle risposte importante, dopo il tonfo di Napoli? Un punto in 3 partite per la squadra di Allegri, e un'assenza che sembra pesare come un macigno, ovvero quella di Cristiano Ronaldo. Da dove ripartire? Da Paulo Dybala, come rivelato da Chiellini nel post-partita del Diego Armando Maradona. Ma può bastare tutto questo? C'è chi è molto scettico.

Il capitano della Juventus già in occasione dell'Empoli era stato tradito da un labiale, in cui aveva esternato tutte le sue perplessità a bordo campo a Massimiliano Allegri. Subito dopo il match di Napoli, il campione d'Europa si è espresso poi ai microfoni di DAZN, dimostrandosi preoccupato ma non troppo, soprattutto dall'addio di Cristiano Ronaldo. A suo dire la squadra bianconera deve voltare pagina e ripartire dal mister e da Paulo Dybala, giocatore forse "offuscato" dalla presenza di CR7. L'argentino è a detta di Chiellini il giocatore chiave per questa nuova Juventus che deve cercare di trovare la quadratura per non perdere ulteriore terreno.

C'è però chi non crede nella possibilità della Juventus di voltare pagina velocemente da Cristiano Ronaldo, e soprattutto in una squadra capace di privarsi a cuor leggero di un giocatore che allo United si è ripresentato con il botto, con una doppietta. Si tratta dell'ex bomber e allenatore Ciccio Graziani che in occasione della trasmissione Mediaset Tiki Taka, ha stroncato il capitano della Juventus: "Ha detto una stronzata. Quella di Ronaldo è una perdita pesante. Se l’hanno visto come ingombrante, è un altro paio di maniche ma lo sanno loro. Perdere Ronaldo è un problema serio ed è avvenuto in un problema in cui è stato difficile sostituirlo. La Juve magari farà un buon campionato ma sarà difficile vincere lo Scudetto, semmai lo dovrà posticipare".