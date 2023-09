Chiellini sfiora il gol in rovesciata in MLS e lascia tutti a bocca aperta: “Un giovane di 39 anni” La MLS celebra Chiellini e il suo gol sfiorato in rovesciata nell’ultima partita: “Come il vino buono”

A cura di Ada Cotugno

Giorgio Chiellini negli Stati Uniti sta vivendo una seconda vita calcistica. Dopo l'addio alla Juventus avvenuto nel 2022 il difensore ha intrapreso una nuova avventura in MLS con la maglia dei Los Angeles FC.

Una "pensione dorata" in cui il difensore continua a farsi valere. Arrivato oltre un anno fa come guida per tutti i suoi compagni di squadra, si è inserito alla perfezione all'interno del calcio americano diventandone uno dei simboli. E anche a 39 anni compiuti non smette di divertirsi in campo.

In questa stagione ha dovuto affrontare un infortunio alla gamba che lo ha tenuto fermo ai box per circa un mese, un incidente di percorso che comunque non gli ha impedito di tornare a essere titolare nell'ultima parte di questa stagione. Chiellini si è ripreso il posto al centro della difesa, diretta come se fosse un'orchestra.

Ma ogni tanto l'istinto del grande campione prevale su tutto (anche sull'età) e gli consente di sfornare dei colpi incredibili. È ciò che è accaduto nell'ultima partita di campionato contro il Saint Louis City, pareggiata alla fine per 0-0.

Ma il risultato sarebbe potuto essere diverso se la fortuna avesse baciato il difensore. A un certo punto Chiellini è arrivato in area di rigore e sfruttando un buon pallone ha tentato di sbloccare la partita in rovesciata: un gesto atletico riuscito alla perfezione e rovinato soltanto dalla parata del portiere che ha visto il pallone all'ultimo istante ed è riuscito a deviarlo.

Festa rovinata per l'ex Juve che ha sfiorato un gol capolavoro, forse la copertina della sua esperienza negli Stati Uniti. La delusione per la rete divorata è visibile, ma resta la grande prodezza offerta a tutti i tifosi presenti sugli spalti. Anche il Los Angeles FC ha deciso di celebrare il difensore pubblicando il video della rete sfiorata su tutti i social accompagnato dalla didascalia "un giovane di 39 anni", sfruttando il gioco di parole messo a disposizione dalla lingua inglese.

Immancabile la risposta della Juventus che ha aggiunto un commento semplice ma efficace: "Come il vino buono". Alla soglia dei 40 anni Chiellini riesce ancora a incantare il suo pubblico, rimasto di sasso dopo la bicicletta non andata a buon fine.