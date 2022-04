Chiellini annuncia l’addio alla Nazionale, Italia-Argentina l’ultima partita: “Saluto a Wembley” Giorgio Chiellini ha annunciato l’addio alla Nazionale: Italia-Argentina sarà la sua ultima partita in azzurro: “Se sto bene gioco e salutiamo a Wembley, dove ho raggiunto l’apice della mia carriera”.

A cura di Vito Lamorte

Giorgio Chiellini giocherà la sua ultima gara con la maglia della Nazionale Italiana a giugno, quando gli Azzurri affronteranno l'Argentina per la “Finalissima”. Il difensore della Juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN e oltre ad analizzare il match giocato dai bianconeri contro il Sassuolo ha annunciato il suo addio all'Italia: "È normale a 38 anni fermarsi e capire delle cose. Se sto bene gioco e salutiamo la Nazionale a Wembley, dove ho raggiunto l'apice della mia carriera. Sarebbe il top salutare la maglia Azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: in Nazionale sarà l'ultima sicuro. Lasciamo spazio ai ragazzi che son bravi".

C'è grande curiosità intorno al futuro di Chiellini, che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato con la Juve. A chi gli chiede se ha un'idea sul suo futuro il capitano bianconero ha risposto così: "No. Lasciamo passare questo quarto posto importante e la finale di Coppa Italia e devo capire con le mie due famiglie, quella a casa e quella al campo, cosa fare il prossimo anno. Ho 38 anni ed è normale mettersi a fine anno a capire le varie cose".

(in aggiornamento)