Chiama suo figlio Icardi in onore del giocatore del Galatasaray: la pazza idea del tifoso cipriota È il primo bambino di nome Icardi in Cipro, una dedica precisa all'attaccante argentino del Galatasaray: due genitori di Nicosia hanno deciso di dare un nome speciale al loro neonato.

A cura di Ada Cotugno

La passione per il calcio può portare a compiere gesti molto strani, come chiamare il proprio figlio come l'idolo più grande, anche se il nome non è proprio convenzionale. È quanto successo all'ospedale Etik, situato a nord di Nicosia, dove un papà ha deciso di chiamare il suo neonato Icardi. Non Mauro, ma proprio Icardi: una storia bizzarra che arriva direttamente da Cipro, dove una famiglia di tifosi sfegatati del Galatasaray ha voluto omaggiare l'attaccante argentino scegliendolo come fonte di ispirazione.

Il lieto evento è stato mostrato sui social dal dottor Kemal Tavukcu, il ginecologo che si occupa dei parti nell'ospedale della zona. Il medico, anche lui grande fan del club turco come tante persone della città, ha postato sul suo profilo Instagram personale una foto che ritrae il bambino appena nato e avvolto dalle fasce, accanto all'emozionato padre che regge in mano il certificato di nascita. E avvicinandosi al documento rilasciato al momento della nascita si può vedere che il bambino porta proprio il nome di Icardi.

Non è la prima volta che i genitori prendono ispirazione dai campioni del calcio per scegliere un nome da dare ai nuovi nati, ma generalmente le coppie si lasciano tentare da nomi più comuni e adatti anche a un bambino. Questa volta però la scelta è ricaduta direttamente sul cognome, una decisione strana che segnerà per sempre la vita del neonato, legato a doppio filo al Galatasaray e a Mauro Icardi.

La foto del ginecologo è diventata virale sui social e, oltre ai tanti messaggi di auguri per la nascita del piccolo Icardi, tanti tifosi hanno cercato di far arrivare l'immagine all'attaccante argentino per fargli conoscere la storia e, magari, incontrare la famiglia del neonato chiamato in suo onore. Al Galatasaray Maurito ha trovato la sua dimensione ideale: dall'arrivo in Turchia è diventato immediatamente l'idolo dei tifosi e da qualche giorno ha un sostenitore speciale in più, l'unico ad avere un nome simile.