in foto: Foto https://www.instagram.com/g18nnicampo/

Gioiello Pirlo Cusano, si chiama così il figlio di un imprenditore di chiare origini italiane residente in Canada. Giancarlo Cusano ha deciso di rendere omaggio all'attuale tecnico della Juventus, in virtù di una promessa effettuata qualche anno fa, quando il "Maestro" giocava ancora a calcio, in quella che è stata la sua ultima avventura oltreoceano con la maglia del New York FC.

Giancarlo Cusano ha voluto presentare al mondo sui social, il suo primogenito. L'imprenditore ha infatti pubblicato una serie di scatti che ritraggono lui e la moglie con il piccolo Gioiello Pirlo Cusano, nato pochi giorni fa e in ottima salute. In tanti si sono chiesti il motivo di questo curioso nome che richiama il cognome del popolare ex calciatore e attuale tecnico della Juventus. A svelare cosa c'è dietro questa decisione è stato proprio Cusano senior, nella didascalia che ha accompagnato le foto.

Cusano vive in Canada a Vancouver e nel 2015, ebbe l'occasione di assistere alla partita di calcio tra la squadra di casa, i Whitecaps e il New York FC, formazione in cui all'epoca militava Andrea Pirlo. Il campione del mondo infatti dopo le tante vittorie con Milan, Juventus e Nazionale aveva deciso di chiudere la sua carriera oltreoceano. In occasione di quella trasferta in terra canadese, Cusano ebbe l'occasione di incontrare il suo idolo. Un'emozione unica per l'imprenditore tifoso che ha rivelato: "‘Ti ho detto che avrei chiamato mio figlio come te', e tu mi hai risposto ‘Meglio Andrea'". Il papà di Gioiello Pirlo Cusano ha poi chiosato: "Spero che tu pensi che questo secondo nome sia migliore", augurando il meglio al suo giovane rampollo: "Piccolo Pirlo, ti vogliamo tanto bene. Non vediamo l'ora di vedere l'uomo che diventerai … ma fallo lentamente … vogliamo amare ogni secondo di te".